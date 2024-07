LDA/ Da Amici al duetto con il padre Gigi D’Alessio alla fidanzata Miriam Galluccio: “prometti di amarmi”

LDA è il figlio di Gigi D’Alessio nato dal primo matrimonio con Carmela Barbato. Luigi d’Alessio, questo il suo vero nome, ha deciso di seguire le orme del padre raggiungendo la grande popolarità grazie alla sua partecipazione nel talent show Amici di Maria De Filippi dove ha cercato sin dall’inizio di togliersi di dosso l’etichetta di “figlio di”. Cresciuto a stretto contatto con la musica, LDA recentemente ha collaborato proprio con il padre Gigi D’Alessio nel brano “Primo appuntamento” versione 2024 che proprio il cantautore napoletano ha raccontato così dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni: “con Luca abbiamo voluto unire due “primi appuntamenti”: quello “ante social”, cioè il mio, e quello suo, al tempo dei social”. I due avevano già duettato insieme, ma questa volta Gigi D’Alessio ha voluto unire la sua voce a quella del figlio all’interno del suo ultimo disco “Fra”.

LDA dedica un dolce messaggio alla sorellina Ginevra, figlia di papà Gigi D'Alessio/ "Il primo concerto..."

Intanto LDA, da sempre molto attivo sui social, ha festeggiato la nascita della sorellina Ginevra nata dall’amore tra il padre e la compagna Denise Esposito: “facciamo così Ginevra, il primo concerto che vedrai sarà (giustamente) quello di papà, ma sappi che il secondo sarà quello di tuo fratello. Benvenuta”.

Miriam Galluccio, fidanzata LDA/ L'influencer: "promettimi di amarmi come solo tu sai fare"

LDA: da Sanremo alla fidanzata Miriam Galluccio

Dopo l’esperienza di Amici di Maria De Filippi, LDA ha partecipato tra i Big al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Se poi domani” senza brillare particolarmente anche se questa avventura è servita tanto al giovane cantante che intervistato da SuperGuida TV ha detto: “in futuro mi piacerebbe ripetere l’esperienza sanremese. L’esperienza del Festival di Sanremo mi ha fatto capire che i più grandi sono anche i più umili. Mi ha aiutato a diventare ancora più umile”. Tra i sogni nel cassetto il figlio di Gigi D’Alessio punta in alto e rivela: “mi piacerebbe fare una serie che parli di me. Ci sono tante cose che le persone non conoscono”.

Miriam Galluccio, fidanzata LDA/ Il cantante è innamorato: "mi manca il respiro lontano da te!"

Infine il rapporto con la fidanzata Miriam Galluccio a cui è legato da diverso tempo e a cui ha dedicato anche diverse canzoni. “Prometti di amarmi come solo tu sai fare, come ieri, come oggi e domani un po’ di più. Ti amo infinitamente” – è la dedica social che i due si sono scambiati a conferma che il loro amore prosegue a gonfie vele!











© RIPRODUZIONE RISERVATA