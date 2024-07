LDA dedica un dolce messaggio alla sorellina Ginevra, figlia di papà Gigi D’Alessio/ “Il primo concerto…”

LDA, il messaggio alla sorellina Ginevra e sesta figlia di papà Gigi D’Alessio

Pochi giorni fa, il 7 luglio 2024, Gigi D’Alessio ha vissuto la gioia della sua sesta paternità dando il benvenuto alla figlia Ginevra con un post condiviso su Instagram. Il cantante arricchisce la sua grande famiglia allargata con l’arrivo di una bambina, che si aggiunge agli altri figli: Claudio, Ilaria e Luca, nati dal matrimonio con l’ex moglie Carmela Barbato, Andrea, avuto dalla relazione con Anna Tatangelo, e Francesco, il primo figlio nato dalla storia d’amore con l’attuale fidanzata Denise Esposito, ora diventata mamma per la seconda volta.

La grande gioia per l’arrivo di Ginevra ha travolto tutta la famiglia di Gigi D’Alessio, che è stato inondato di messaggi di amore e di affetto sui social da colleghi, amici e fan, ma anche direttamente dal figlio LDA. Luca D’Alessio, il giovane ex allievo di Amici che ha inseguito le sue orme nel mondo della musica, ha infatti condiviso un messaggio sotto il post Instagram del padre e indirizzato alla sorellina da poco nata: “Facciamo così Ginevra, il primo concerto che vedrai sarà (giustamente) quello di papà, ma sappi che il secondo sarà quello di tuo fratello. Benvenuta“.

Gigi D’Alessio e la storia d’amore con la compagna Denise Esposito

Con questa tenera dedica social, LDA ha voluto dare il benvenuto alla sorellina Ginevra, nella speranza che presto potrà assistere ad un concerto del fratello maggiore subito dopo quello di papà Gigi D’Alessio. La piccola di casa è stata coccolata da tanto affetto proveniente dalla famiglia e dai social, con il cantautore napoletano che è stato travolto da un’ondata di messaggi per questa nuova paternità, la seconda al fianco della sua Denise Esposito.

Per la coppia è un periodo decisamente felice e si mostrano sempre più innamorati: la notizia della gravidanza era arrivata lo scorso inverno quando, sul red carpet della première del film Caracas diretto da Marco D’Amore a Napoli, la ragazza aveva mostrato il pancione. Innamoratissimi dal 2020, anno in cui ha preso il via la loro relazione, Gigi D’Alessio e Denise Esposito hanno accolto in famiglia il primo figlio Francesco nel 2022 e ora, dopo due anni, danno il benvenuto a Ginevra.

