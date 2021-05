Akash Kumar “Non tornerò all’Isola dei Famosi 2021″/ “Scelgo di dire basta”

Ultima volta per Akash Kumar all’Isola dei Famosi 2021? Il ballerino si è tirato fuori dal programma che, a suo dire, era troppo trash, rinunciando alla possibilità di continuare la sua avventura in un playa in solitaria e tornando a casa dopo l’eliminazione. Dopo la quarantena, Akash ha fatto il suo esordio in studio soprattutto per chiarire la sua situazione rispetto a Tommaso Zorzi ma poi ha detto spesso la sua soprattutto complimentandosi con Beatrice Marchetti. Sui social ha annunciato sempre la sua presenza nelle dirette del reality e lo stesso ha fatto ieri sera quando ha minacciato, esagerando un po’, proprio l’influencer annunciando scintille al grido di: “Per fare share, per fare lo showman, sempre su Tommaso Zorzi, tendenze… non me ne frega un ca*** e venerdì glielo dico… Non è che per vincere un Grande Fratello Vip può crederti il professore di Oxford, ok? Hai vinto un reality non hai vinto una laurea ad Oxford”.

Akash Kumar “Non tornerò all’Isola dei Famosi 2021”

Dall’altra parte Akash Kumar ha sottolineato il fatto che tanti personaggi vorrebbero usarlo come antagonista in qualche storia di trash e gossip ma nessuno riuscirà a farlo e adesso nemmeno Ilary Basi e i suoi visto che, in base ad una scelta solo sua, il modello ha specificato che non tornerà più in studio. Proprio il modello sui social ha scritto: “La mia presenza in studio termina qua…non sarò più presente”. Non sappiamo ancora il motivo, se ci sarà in ballo qualche altra cosa per lui o solo perché stanco di parlare poco o di farlo per teatrini trash (dai quali sembra voglia sottrarsi) ma quello che è certo è che, per adesso, ha detto stop.

