Akash Kumar, operazione per cambiare colore degli occhi?/ Come funziona, i rischi e il costo

Tramite un’operazione chirurgica esiste la possibilità di cambiare il colore degli occhi. Un’operazione che è fra le più ricercate sul web in queste ore in quanto stando ad alcune indiscrezioni, lo splendido modello protagonista de L’Isola dei Famosi, Akash Kumar, sarebbe intervenuto chirurgicamente per “colorarsi” gli occhi, passando da un marrone scuro al suo attuale azzurro ghiaccio. A sottolineare il sospetto che l’ex concorrente di Ballando con le Stelle si sia sottoposto ad una operazione chirurgica per cambiare il colore degli occhi, è stato Giacomo Urtis, noto chirurgo estetico nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip, che ospite da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, ha ammesso: “Me lo ricordavo con gli occhi scuri. Visto così sembra un intervento, non sembrano suoi. Si può cambiare il colore dell’iride, a me non sembrano veri, visti così. È un intervento che in Europa non si può fare, ma il brightocular si può fare altrove tipo in Marocco”.

AKASH KUMAR SI E’ SOTTOPOSTO ALL’OPERAZIONE PER CAMBIARE COLORE DEGLI OCCHI?

Nuovi dettagli sulla presunta operazione per cambiare il colore degli occhi alla quale si sarebbe sottoposto il naufrago Akash Kumar arrivano dall’ultima puntata di Live Non è la d’Urso, alla quale sarebbe giunta una testimonianza molto significativa. Si tratta di una lettera giunta direttamente alla redazione e scritta da tale Veronica, una donna cresciuta nel paese San Giovanni Ilarione in provincia di Verona, lo stesso dove è cresciuto e ha vissuto Akash Kumar: “In questo paese di 5000 anime lo conoscono quasi tutti e se lo ricordano come il ragazzo dagli occhi nero ebano”, ha riferito. A suo dire, sua cognata sarebbe stata la parrucchiera del naufrago quando era giovane ed in tanti lo avrebbero conosciuto per la sua personalità “accentratrice”. “Tutti confermano che gli occhi sono ritoccati chirurgicamente”, ha aggiunto la testimone. Barbara d’Urso ha voluto precisare che “questa operazione è vietata in Europa ed è pericolosa. Qui in Italia è vietato”. Tuttavia neppure l’amico Alex Belli avrebbe la conferma dell’operazione alla quale si sarebbe sottoposto. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

OPERAZIONE PER CAMBIARE COLORE DEGLI OCCHI: “SOTTO IL MARRONE C’È IL BLU”

Lungi da noi insinuare qualcosa di non vero, cerchiamo comunque di capire come avviene l’operazione chirurgica che permette appunto di cambiare il colore degli occhi. Facendo una breve ricerca sul web si scopre che esistono diverse cliniche che effettuato questo intervento anche in Europa, a differenza quindi da quanto sostenuto da Urtis. Fra queste vi è la Neoris che una doppia sede in Francia, precisamente a Parigi e a Strasburgo. I primi a sperimentare l’operazione chirurgica per cambiare il colore degli occhi sono stati comunque gli americani di Stroma Medical, azienda californiana: tramite un laser si elimina la melatonina, che è il pigmento che colora non solo gli occhi ma anche i capelli e la pelle, che si trova nell’iride, e una volta che l’occhio viene colpito dalla luce emerge il colore blu. “Il principio fondamentale – sostiene l’azienda – è che sotto ogni occhio marrone c’è un occhio blu. L’unica differenza tra un occhio marrone e un occhio blu è lo strato di pigmento molto sottile sulla superficie. Se togli quel pigmento, la luce può entrare nello stroma e quando la luce si disperde riflette solo le lunghezze d’onda più corte, e questa è la parte blu dello spettro”.

OPERAZIONE PER CAMBIARE COLORE DEGLI OCCHI: SERVONO 7.200 EURO

Per cercare di dare quante più informazioni possibili sull’operazione chirurgica per cambiare il colore degli occhi, la Neoris ha aperto una pagina dedicata alle Faq, in cui viene ad esempio spiegato che l’intervento chirurgico non c’entra nulla con un tatuaggio all’occhio, in quanto non viene introdotto un colore nell’iride con un ago (operazione tra l’altro molto rischiosa), ma viene appunto utilizzato un laser, ed è molto meno rischiosa. L’intervento viene inoltre eseguito in anestesia locale attraverso l’applicazione di gocce negli occhi, e di conseguenza non si tratta di un’operazione dolorosa. Quali sono i sintomi post operazione per cambiare il colore degli occhi? La Neoris parla di formicolio o secchezza, che comunque nel giro di giorni o al massimo settimane, spariscono del tutto. Per quanto riguarda la vista, invece, risulta offuscata per alcune ore, ma già il mattino seguente si recupera in maniera importante, fino ad un ritorno alla normalità nel giro di qualche giorno. In merito ai rischi Neoris sottolinea la possibilità di un disturbo della visione da vicini nei pazienti che hanno più di 40 anni, ed inoltre può capitare che il colore sbiadisca dopo alcuni mesi o anni, soprattutto a seguito di un’importante esposizione solare. “Complicanze più gravi – aggiunge l’azienda – sono in teoria possibili, ma non sono mai state osservate. La tecnica Neoris tocca solo la cornea, è quindi improbabile che causi il glaucoma”. Infine il costo, 7.200 euro tasse incluse, con la possibilità di modificare l’intensità del colore 6 mesi dopo l’intervento spendendo altri 990 euro.



