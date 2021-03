Giacomo Urtis “Isola dei Famosi 2021? Pochi muscoli”/ “Akash poco prestante, Rocca..”

Si parla di Isola dei Famosi nello spazio di RTL 102.5 News condotto da Francesco Fredella e tra gli ospiti in collegamento c’è uno che l’isola l’ha vissuta in prima persona: Giacomo Urtis. Il chirurgo dei Vip ha infatti guardato con attenzione tutta la prima puntata e ha subito una critica da fare agli uomini in gara quest’anno: “Il parterre di maschi carini però mi aspettavo più muscoli, praticamente c’è solo Gilles Rocca perché poi quell’Akash non è prestante”.

Giacomo Urtis, Mario Ermito: lite dietro quinte GF Vip/ Scarpa lanciata e sgambetto

D’altronde, proprio Akash Kumar sembra non aver attirato le simpatie di Urtis che, su Instagram, l’ha invece definito ‘antipatico’. Chi però ha fatto una buona impressione è Ilary Blasi: “Io a Ilary voto più di 8 perché ha dato molto spazio agli altri, ha fatto intervenire gli opinionisti, ha fatto parlare i parenti dei naufraghi, quindi non è stata al centro del programma”, ha sottolineato Urtis.

MARIO ERMITO “SU ME E URTIS FALSITÀ”/ Cipriani “chiedo scusa”, Giacomo “sparito!”

Giacomo Urtis: “Rifare l’Isola dei Famosi? Mai!”

Con lui è d’accordo Alberto De Pisis che, su RTL 102.5 News, sulla conduttrice ha dichiarato: “Io penso che una Ilary ci voleva a questo punto! È una conduttrice carismatica, ha la battuta pronta, è popolare nel senso che comunica perfettamente con lo spettatore. È genuina, è vera quindi io voto un sacco Ilary.” De Pisis ha inoltre detto la sua sull’esordio di Tommaso Zorzi nel ruolo di opinionista dell’Isola: “Tommy è un ragazzo che ha sempre la battuta pronta, è dotato di un’ottima dialettica e sapeva bene quello che andava a fare. L’ho visto un po’ emozionato, quell’ansia da prima volta nelle vesti di… è normale che ci stia comunque.” L’ultima battuta poi a Urtis a cui Fredella ha chiesto se rifarebbe l’Isola dei Famosi: “Non mi manca assolutamente, non la rifarei mai! È troppo complicato: non si mangia, soffrivo a fare i bisogni nella sabbia… no mai!”, ha tuonato.

LEGGI ANCHE:

GIACOMO URTIS VS MARIO ERMITO: "È SCOMPARSO!"/ "Sono molto deluso da lui..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA