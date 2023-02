Al Bano Carrisi: “Jolanda Ottino è stata una grande mamma”/ “Quando è morta, stavo…”

Al Bano Carrisi è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Domenica In”, trasmissione di Rai Uno condotta da Mara Venier e andata in onda nel pomeriggio di oggi, 19 febbraio 2023. Immancabilmente, il leone di Cellino San Marco ha sottolineato la grande emozione provata cantando sul palco del Festival di Sanremo 2023 con Gianni Morandi e Massimo Ranieri, trio che Al Bano tentava di formare da 27 anni a questa parte.

AL BANO CARRISI: “QUANDO UNA MAMMA SE NE VA, UNA PARTE DI LEI SE NE VA CON TE”

Ricordando poi la madre, Jolanda Ottino, l’artista ha detto: “Lei era di una razza oggi in estinzione. Era completa in tutto, era mamma dal respiro al non respiro, una mamma quotidiana, straordinaria. Ha resistito fino a 97 anni, poi l’ultimo anno non ce la faceva più a vivere e non voleva essere servita dagli altri. Se n’è andata mentre stavo partendo da Roma per l’Albania”. Quando una mamma se ne va, “una parte di lei se ne va con te. Ogni tanto vado a trovarla e me la immagino ancora in grande attività, ma mi devo attenere a quella che è la realtà e sono contento di poter dire di avere avuto una mamma come lei”.

