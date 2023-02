Al Bano Carrisi, laurea honoris causa per alti meriti artistici/ “Non me l’aspettavo”

Chiamatelo “Dottor” Al Bano Carrisi. Anzi, no, perché l’artista pugliese, in verità, preferisce mantenere l’umiltà che da sempre lo contraddistingue. Però, un titolo di studio tale rimane e non può essere oscurato neppure dalla modestia più sincera. A “Domenica In”, trasmissione condotta da Mara Venier, quest’ultima ha rivelato che Al Bano giovedì 16 febbraio, dall’Istituto di Cultura Messicano, ha ricevuto una laurea honoris causa per alti meriti artistici. Il diretto interessato ha commentato: “Non me l’aspettavo, mi chiedo sempre quale sia il movente e non so darmi una risposta”.

AL BANO CARRISI, LAUREA HONORIS CAUSA: NEL 2015 RICEVETTE ANCHE UN SIGILLO D'ATENEO A URBINO

Non si tratta, peraltro, della prima volta in cui il cantante Al Bano Carrisi viene attenzionato dal mondo della cultura. Il 9 dicembre 2015, infatti, il leone di Cellino San Marco ricevette il Sigillo d’Ateneo dall’Università di Urbino in qualità di ambasciatore Onu per la lotta alla droga e della Fao. In quella circostanza, però, non si trattò di una laurea ad honorem, bensì di un riconoscimento, ideato dall’ateneo di Urbino, in particolare dal rettore Pivato, che viene assegnato a persone che vantano un legame con l’Università di Urbino e che sono forieri di meriti in campo sociale e umanitario.

