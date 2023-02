Al Bano Carrisi “Romina Power? Per me non sarebbe mai finita”/ “Loredana Lecciso…”

Al Bano Carrisi e l’amore per Romina Power

Al Bano Carrisi e Romina Power insieme tutta la vita? Il cantante pugliese ci credeva davvero, ma dopo la scomparsa della figlia Ylenia il matrimonio si è spento. “Quando mi sono messo con Romina già sapevo che il nostro matrimonio sarebbe finito, ma dentro di me dicevo che non volevo perdermi un minuto senza di lei”. Il cantante non si è fatto problemi a raccontare l’amore che li ha uniti: “Ero talmente preso e innamorato… Mi piaceva tutto di lei. Non avrei mai immaginato che sarebbe durato trent’anni”. Poi è arrivata la separazione: “Io ero decisamente impreparato. Io avrei fatto esattamente ciò che i miei genitori hanno fatto per tutta la vita. Avrei fatto anche io la stessa cosa”.

Al Bano Carrisi e la nuova vita con Loredana Lecciso

“Lavoriamo ogni tanto insieme, ma io non dovrei parlare, dovrebbe parlare lei della sua nuova vita”, ha aggiunto Al Bano Carrisi a Verissimo. Non poteva mancare un riferimento anche alla storia d’amore con Lloredana Lecciso, da cui ha avuto due figli. “Loredana Lecciso mi ha dato una nuova primavera. Sposarmi? L’ho già fatto una volta, mi basta. Non mi servono carte, ci vuole il matrimonio di intenti e finché dura quello stiamo benissimo, e grazie a Dio c’è”.

