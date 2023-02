Al Bano Carrisi “Voce? Ho rischiato di smettere”/ “Ho avuto un miracolo. Padre Pio…”

Al Bano Carrisi e i problemi alle corde vocali

Al Bano Carrisi ha rischiato di lasciare il mondo della musica. In effetti, a Verissimo aveva aperto alla possibilità di ritirarsi, ad un certo punto ha rischiato che ciò fosse realtà per motivi di salute, poi però ha superato il problema. “Ho avuto un problema alle corde vocali, non usciva più la voce. Ho passato uno dei momenti più brutti della mia esistenza, poi lentamente è arrivato il miracolo”, ha raccontato Al Bano nello studio di Silvia Toffanin. Il riferimento è a Padre Pio…

Al Bano e il “miracolo” a Pietralcina: “Non so se è stato Padre Pio”

“Ricordo che ero a Pietralcina avevano costruito una chiesa nuova in onore di Padre Pio”, ha iniziato a raccontare Al Bano Carrisi a Verissimo. Quindi, ha svelato un episodio che lo ha segnato nel profondo e a cui ha provato a dare un significato. “Ero con il mio arrangiatore, entro nella chiesetta e c’era un bellissimo eco. Comincio a cantare una melodia nata lì per caso e il responso era eccezionale”. Ma Al Bano Carrisi non vuole raggiungere conclusioni affrettate: “Praticamente, non so se è stato Padre Pio o cos’altro, ma da lì ho ricominciato a cantare”.

