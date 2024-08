Al Bano è un cantante che non ha bisogno di presentazioni. Lo si conosce fin troppo bene. Nel corso degli ultimi anni, complice la relazione (tormentata) con Loredana Lecciso, il cantante e la sua vita privata è sempre stata al centro di diversi gossip. Alcuni di questi sono fondati e altri no, ma nonostante ciò, il suo nome è sempre balzato agli onor di cronaca non solo, e per l’appunto, per i suoi legami sentimentali, ma anche per le canzoni, le sue comparsate in tv e per le fake news – prontamente smentite – che girano sul suo conto.

La vita privata di Al Bano, oggi, è più florida che mai. Il cantante di Cellino San Marco è ancora insieme a Loredana Lecciso ma, formalmente, non sono sposati. Sono una coppia da 23 anni ma lui ancora non ha fatto nessun passo verso la ex showgirl. Come ha rivelato la Lecciso in un’intervista al settimanale Oggi, del mese di aprile: “Stiamo insieme da oltre 23 anni e sentirci sposati mentalmente è la sensazione d’amore più intensa che possa esserci”, spiega la compagna del cantante. “Ho rifiutato la sua proposta”, ha affermato.

È sempre sul magazine di Oggi che Loredana Lecciso si sbottona sulla sua vita privata con Al Bano e da lì possiamo conoscere come sta procedendo la lunga storia d’amore. “Per lui ho detto no all’Isola dei famosi. Voglio stare con Al Bano”, ha aggiunto la showgirl. “Mi ha chiesto di sposarlo, ci abbiamo pensato ma ognuno di noi si sente già sposato mentalmente all’altro ed è bello cosi”, ha affermato ancora. Da quel che sembra, la Lecciso avrebbe deciso di mettere in pausa la sua vita e il futuro lavorativo solo per stare con Al Bano e i figli.

“Sarebbe stato forse il momento ideale”, facendo riferimento all’invito da parte di Vladimir Luxuria a partecipare al reality di Canale 5 ma le cose, come ben sappiamo, hanno preso una piega diversa. “Ho preferito stare vicina a mia figlia Jasmine, che sta preparando a Milano il nuovo disco. Voglio stare a Milano dove vive anche mio figlio Albano junior e stare in famiglia. Per me in questa fase è molto importante”, ha rivelato senza mezzi termini. E, da quel che sembra, Al Bano è stato molto felice della sua scelta.

Al Bano, le fake news sulle sue condizioni di salute

Di recente, ha fatto molto scalpore un post che Al Bano ha pubblicato sul suo profilo Instagram in cui ha messo a tacere una notizia falsa che era trapelata sul suo conto, che lo dava malato e in fin di vita. “Ancora una volta prigioniero di una fake news, una schifezza di notizia“, ha esordito il cantante nel suo post sui social, riportato poi dall’Ansa.

“Voglio rassicurare tutti i miei fan che, grazie a Dio, sto bene, e posso dimostrarlo. E grazie a Dio il lavoro è tanto e posso assolverlo alla grande”. Lo sfogo è poi proseguito, rivolgendosi a chi ha condiviso notizie false sul suo conto. “Si commentano da sole queste notizie che fanno veramente schifo“.