ALBANO CARRISI/ Delusione per il ‘no’ a Sanremo 2021 come cantante ma come ospite?

C’è anche Albano Carrisi, tra gli ospiti della nuova puntata di Domenica in, il contenitore della domenica pomeriggio di Rai1 con protagonisti i personaggi più ‘in’ del panorama dello spettacolo attuale. Nel corso della sua intervista a Mara Venier, ci sarà spazio per affrontare diversi temi, dalla delusione per il ‘no’ a Sanremo alla sua vita privata e professionale trascorsa al fianco di Romina Power. Quest’ultima, tra l’altro, si è seduta sulla stessa poltrona soltanto due settimane fa, e in quell’occasione la Venier ha chiesto anche a lei impressioni sulla nuova edizione del Festival. D’altra parte, manca davvero poco all’inizio dell’attesissima kermesse musicale, a cui Al Bano non prenderà parte senza celare un po’ rammarico.

Niente Sanremo per Albano Carrisi

Il brano Il cellulare è stato giudicato “non adatto” a Sanremo dal direttore artistico Amadeus. “Lo accetto, però dico che il Festival lo conosco, ci sono stato 18 volte!”, ha precisato Al Bano, in un’intervista rilasciata a Oggi alcuni giorni fa. “Peccato, la canzone è una bomba”. Il testo l’aveva composto Depsa, autore di Champagne di Peppino di Capri. “È un brano rivoluzionario”, assicura Carrisi, “io voglio sempre spiazzare. Nel 1982 nessuno si aspettava che avrei cantato Felicità”. Quell’anno, in coppia con la moglie Romina Power, Albano Carrisi si classificò secondo e ottenne un grande successo di pubblico e critica. Ancora oggi Felicità è uno dei brani più rappresentativi della Canzone e della cultura italiana all’estero, in particolare nei paesi dell’Europa dell’est, dove Al Bano è considerato una vera e propria star. Nemmeno lui, all’epoca, poteva prevedere un tale riscontro: “Quando Freddy Naggiar, il boss della Baby Records, me la offrì gli dissi: ‘Qui, minimo minimo facciamo un milione e mezzo di copie! Ne fece molte di più (25 milioni, n.d.r.). È il trionfo della semplicità, su questo fondo allegro di tarantella. Un successo eterno: ancora me la chiedono da tutto il mondo per le pubblicità, per i film”.

Albano Carrisi e gli investimenti fatti grazie a Felicità

Inevitabilmente, Albano Carrisi ci ha guadagnato anche in termini economici. I proventi iniziali di Felicità vennero impiegati nell’ampliamento della sua villa a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, dove vive da quando è nato. “Il terreno lo avevo comprato nel 1969”, racconta, “nel 1971 cominciai a costruire casa. Ma Felicità mi ha aiutato ad abbellirla”. Con questo investimento, Al Bano è diventato a tutti gli effetti il ‘re Leone’ di Cellino, per parafrasare il soprannome con cui è conosciuto dai più. Impossibile, per lui, non parlare della sua terra: se è diventato quello che è, lo deve anche alle sue radici forti, contadine, opportunamente affondate nell’humus fertile dell’umiltà.



