Al Bano: al suo ottantesimo compleanno ci sarà anche Romina Power?/ La verità

Al Bano a Verissimo dopo il grande successo ottenuto a Sanremo 2023

Al Bano (Albano Antonio Carrisi), classe 1943, sarà l’ospite principale della puntata di Verissimo di domenica 12 febbraio 2023. All’interno dello studio di Silvia Toffanin, il cantante reduce dall’ospitata al Festival di Sanremo 2023, racconterà il suo passato, la sua musica e il presente pieno di certezze.

Nel corso della seconda serata di Sanremo, il medley di Al Bano, Gianni Morandi e Massimo Ranieri ha emozionato milioni di spettatori, tutti i presenti e anche il popolo del web che approfittando della popolarità e delle incredibili voci dei tre cantautori ha inondato i social di meme, soprattutto in merito allo straordinario acuto di Al Bano, che a quasi 80 anni canta ancora con la stessa energia che aveva da ragazzo e sul palco dell’Ariston ha anche fatto 5 piegamenti! A Sanremo Al Bano è stato anche omaggiato con l’arrivo di 4 torte di compleanno con il numero 20, simbolo della gioventù interiore che mostra sempre al pubblico nei discorsi e soprattutto nelle canzoni, alla faccia di chi criticava la presenza sul palco di artisti di “una certa età”, molti di loro sul web si sono ricreduti, meravigliati e divertiti.

Al Bano:”Voglio festeggiare i miei 80 anni con Romina e Loredana in una grande famiglia allargata”?

Al Bano ha dichiarato apertamente di non saper stare troppo a lungo senza il palco di Sanremo, un’emozione troppo grande per il cantante che su quel palco era salito per la prima volta, insieme all’ex compagna di canto e di vita Romina Power, nel 1968 a soli 25 anni classificandosi al nono posto. Al Bano ha anche vinto il Festival di Sanremo nel 1984 con il brano “Ci sarà” e poi molti altri premi, tra cui 26 dischi d’oro, 8 dischi di platino e un successo internazionale.

Nonostante l’età e la grande carriera Al Bano continua a lavorare nel mondo della musica e a cantare e il suo nuovo tour si chiama “E’ la mia vita”. Negli ultimi giorni, in vista del suo ottantesimo compleanno, il cantautore ha rilasciato un’intervista al settimanale “Gente” in cui ha dichiarato: “Voglio festeggiare i miei 80 anni con Romina e Loredana in una grande famiglia allargata”. Dichiarazione che sicuramente sarà una gioia per tutti i fan dell’iconica ex coppia “Albano e Romina” ma un po’ meno gioiosa forse per l’attuale moglie del cantante: Loredana Lecciso, che come sappiamo ha quasi sempre avuto un rapporto “particolare” e a tratti rancoroso con Romina.











