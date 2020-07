Al Bano choc: “sto preparando il funerale del Covid”/ “Ho la bara, aspetto che muoia”

Al Bano Carrisi ha spiazzato tutti nel corso della puntata de La vita in diretta estate, trasmessa venerdì 3 luglio. Il cantante di Cellino San Marco, intervenuto in diretta nel corso della trasmissione di Raiuno condotta da Andrea Delogu e Marcello Masi per parlare del concerto post lockdown al Policlinico di Bari, dedicato agli operatori sanitari che hanno combattuto e continuano a combattere contro il Covid 19, ha spiazzato tutti annunciando di essere alle prese con la prepaparazione di un funerale. Carrisi ha trascorso l’intera quarantena nelle sue tenute di Cellino San Marco esprimendo spesso il proprio malumore per i danni morali ed economici che ha fatto e sta facendo il coronavirus. Ai microfoni de La vita in diretta estate, così, ha annunciato di essere pronto a celebrare il funerale del Covid 19.

AL BANO: “STO PREPARANDO IL FUNERALE DEL CORONAVIRUS”

Al Bano Carrisi è pronto a dare l’ultimo saluto al coronavirus con un funerale organizzato. Ad annunciarlo è stato lo stesso artista spiazzando i conduttori e il pubblico de La vita in diretta estate. «Sto preparando un funerale, ho preso una bara», ha affermato in diretta il leone di Cellino San Marco. Di fronte all’incredulità dei conduttori, poi, l’artista ha immediatamente spiegato il senso delle sue parole: «È il funerale del covid. Ho messo la data di nascita e aspetto di mettere la data di morte. Festeggeremo», ha concluso. Al Bano, così come il resto del mondo, aspetta di poter salutare definitivamente il coronavirus che sta rendendo il 2020 uno degli anni più difficili di sempre.



