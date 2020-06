Al Bano: “Non ho problemi economici”/ “Ho le mie tenute, grazie a Romina Power…”

Al Bano Carrisi mette fine alle polemiche sulla pensione che percepisce. In una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Di Più, il cantante chiarisce di non avere alcun problema economico. Nonostante la sospensione dei concerti e di tutti gli spettacoli live, Al Bano confessa di poter vivere tranquillamente grazie alle Tenute Al Bano Carrisi composte da un’azienda vinicola, agricola, un ristorante e un albergo. All’interno delle Tenuta, inoltre, ci sono anche un campo da tennis, una spa, una chiesetta e una casa discografica. “La verità è che, anche se in questi mesi sono rimasto fermo come cantante per l’epidemia di Coronavirus, io non ho problemi economici perché ho le Tenute Al Bano Carrisi, un’azienda che è il mio orgoglio e in cui faccio tante cose: coltivo i campi, produco vino e olio, ho un albergo, ho un ristorante. Un tempo la mia azienda si sosteneva anche grazie ai guadagni che facevo con la musica, ma ora cammina benissimo con le sue gambe”, ha spiegato Al Bano che, in questi anni, ha deciso d’investire molto nella sua terra.

AL BANO CARRISI: “HO FATTO PACE CON LA MIA TERRA GRAZIE A ROMINA POWER”

Innamorato della sua Puglia, Al Bano Carrisi ha deciso d’investire nella sua terra ed oggi le Tenute Al Bano Carrisi rappresentano una delle aziende più importanti della Puglia. A distanza di tanti anni, nell’intervista rilasciata a Di Più, il leone di Cellino San Marco ringrazia l’ex moglie Romina Power. Grazie a lei, infatti, ha capito l’importanza delle proprie radici. “Si è innamorata al primo sguardo della mia terra e ha insegnato anche a me ad amarla. Grazia a Romina, ho fatto pace con la mia campagna e ho compreso che le mie radici sono qui. Così, anno dopo anno, mi sono messo a comprare terreni per ingrandire la proprietà di mio padre. E il primo acquisto è stato ispirato proprio da Romina: ho comprato 60 ettari di un bosco stupendo che la aveva incantata, ne ho dato metà a mio fratello Franco, e l’altra metà l’ho tenuta per noi”, ha spiegato Al Bano che ha trascoro la quarantena nelle sue Tenute insieme a Loredana Lecciso e ai figli Jasmine e Albano Junior.



