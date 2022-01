Al Bano/ “Da quando ho perso Ylenia non sento più il Natale come prima”

Al Bano: guarito dal Covid

Al Bano è guarito dopo aver contratto il Covid e oggi, martedì 11 gennaio, sarà ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”, alle 14.00 su Rai 1. Il cantante aveva annunciato di aver contratto il Covid lo scorso 29 dicembre 2021, confermando di non poter partecipare al Capodanno in Musica di Canale 5. Il cantante di Cellino San Marco si è ammalato, insieme alla figlia Romina jr., in Croazia: “Erano 20 anni che non passavo il Natale con Cristel e l’ho raggiunta in Croazia dove c’era anche Romina junior. Ci tenevano molto. Ho fatto il nonno per qualche giorno ed è stato bellissimo. Solo che mia figlia il 24 ha invitato alcune amiche ed è venuto fuori che una di loro era positiva. Io e Romina junior ce lo siamo beccato, per fortuna Cristel e i bimbi sono negativi”, ha raccontato sulle pagine di Oggi. Nessun sintomo per Al Bano, che appena guarito è tornato in televisione: prima visita all’amica Mara Venier su Rai 1.

Al Bano: "Ho spaccato un ristorante intero"/ "Mi facevano lavorare come uno schiavo"

Al Bano: “Il Natale senza Ylenia”

In una recente intervista a Oggi, Al Bano ha confessato di vivere in modo diverso il periodo natalizio, da quando ha perso la figlia Ylenia. La primogenita del cantante e di Romina Power è scomparsa (e data per morta) proprio alla fine del 1993. “Da quando ho perso Ylenia onestamente non sento più il Natale come lo sentivo anni fa. Faccio in modo che sia Natale ogni giorno: il Natale deve essere una grande fonte di calore e umanità da spalmare in ogni giorni dell’anno. Certi dolori bucano le ruote di un camion che sta facendo un tragitto umano: quindi non è possibile camminare come prima. L’intelligenza porta alla conclusione che la festa deve essere ogni giorno”, ha confessato il cantante di Cellino San Marco. Al Corriere della Sera Al Bano è tornato a parlarne della tragica scomparsa della figlia: “Ho parlato con le due persone a cui disse, davanti al Mississippi, io appartengo all’acqua. Lì, ho rivisto mia figlia e ho capito che si era buttata nel fiume”.

LEGGI ANCHE:

AL BANO E IL COVID “NEGATIVO DA 3 GIORNI”/ “Alcun sintomo, grazie a Dio e ai vaccini”Loredana Lecciso, la compagna di Al Bano/ Lui:"Lontani per il Covid ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA