Yari, Cristèl, Romina, Yasmine e Albano Jr sono i figli di Al Bano: i primi tre sono nati dalla storia d’amore con Romina Power, mentre gli altri due sono frutto della sua storia con Loredana Lecciso, la sua attuale compagna. Il cantante di Cellino San Marco non potrebbe essere più fiero e orgoglioso di loro, anche se nel suo cuore resta la ferita aperta di Ylenia, scomparsa misteriosamente nel 1994 a New Orleans. “Questo è il quadro attuale della mia famiglia e devo dire un grazie profondo alle loro mamme, Romina Power e Loredana Lecciso”, ha detto il cantante in una bella intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Romina Power, ex moglie Al Bano: perché si sono lasciati?/ La crisi e un "cambiamento" drastico dopo che...

Tutti i figli di Al Bano sono accomunati da un “tormento” che ha fortemente caratterizzato la loro infanzia: l’invadenza del gossip e dei media. Sempre al Corriere della Seria, Yari ha però menzionato momenti felici legati al padre e alla famiglia, come quando attraversavano la Spagna in primavera per poi tornare in Italia a fine estate.

Jolanda e Carmelo, chi erano i genitori di Al Bano Carrisi/ "La prima cosa che vedevo quando mi svegliavo..."

I figli di Al Bano tra aneddoti e ricordi di infanzia

“Papà ci portava in giro per il mondo e poi nei concerti ci chiamava sul palco per cantare insieme Felicità”, l’aneddoto condiviso da Jasmine. I momenti difficili, tuttavia, non sono mancati. I figli di Al Bano hanno sofferto tremendamente il periodo del gossip, come spiegato da Yari: “Ci scattavano continuamente foto sotto le quali mettevano didascalie inventate”. Jasmine, dal canto suo, ha accusato il colpo in quel periodo e non ha fatto mistero di essersi chiusa in se stessa per combattere le pressioni esterne.

Chi sono i cantanti big esclusi da Sanremo 2025/ Da Albano a Sfera Ebbasta, come hanno reagito sui social

Un’eccezione è rappresentata da Al Bano Junior che per sua fortuna non ha vissuto determinate sensazioni: “Perché io non ho patito l’attenzione, non me ne sono mai sentito al centro”, spiega. Oggi i figli di Al Bano vanno tutti d’amore e d’accordo e proprio recentemente Loredana Lecciso ha dichiarato di voler depositare l’ascia di guerra con Romina Power, per far sì che la famiglia possa restare unita come mai prima d’ora.