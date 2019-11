Al Bano e Loredana Lecciso, incontro notturno a Milano/ “Sono andati via insieme”

Di ritorno di fiamma tra Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi si è parlato molte volte nel corso di questi mesi. Solo la settimana scorsa, la Lecciso è stata ospite a Live non è la D’Urso e proprio qui Riccardo Signoretti ha accennato ad una notte che lei e Al Bano avrebbero trascorso insieme. Un gossip tornato, con tanto di dettagli stavolta, nello studio di Mattino Cinque con Federica Panicucci. È stato proprio il direttore del settimanale Nuovo ad aggiungere i dettagli taciuti a Live. Signoretti ha infatti svelato di essere stato testimone di un incontro semiclandestino tra Al Bano e la Lecciso a Milano. “Tre settimane fa c’era Loredana Lecciso a cena con il fratello, la cognata e il nipotino. – ha ammesso Signoretti, per poi aggiungere – A mezzanotte è arrivato Al Bano in taxi”.

Al Bano e Loredana Lecciso, ritorno di fiamma?

Il giornalista, ospite a Mattino Cinque, racconta che il cantante una volta entrato nel locale: “Ha fatto due selfie con tutti i fan che c’erano dentro il ristorante, ha rapito la Lecciso e l’ha portata via”. È stato poi lo stesso Riccardo Signoretti, presente alla scena, a chiedere a Carrisi: “Al Bano, la porti in hotel?”. A questa domanda il leone di Cellino San Marco avrebbe risposto: “Non sono io che porto lei ma è lei che porta me, non so dove”. I due sarebbero così scomparsi nella notte milanese insieme per non fare ritorno. Un incontro che tuttavia accende inevitabilmente il gossip: c’è davvero un riavvicinamento in atto, e di tipo sentimentale, tra Al Bano e Loredana Lecciso? Per il momento i diretti interessati mantengono il massimo riserbo.

