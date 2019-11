Loredana Lecciso/ Lite con Monica Setta a “causa” di Romina Power? (Live Non è la d’Urso)

Loredana Lecciso sarà l’ospite di punta di Live Non è la d’Urso in onda stasera. La ex compagna di Al Bano Carrisi si sottoporrà alle cinque sfere, in attesa di frizzantissimi confronti. Si parlerà soprattutto di Al Bano e Romina? Molto probabile… Di recente proprio il leone di Cellino San Marco, ha parlato delle sue ex, tra le pagine di DiPiù: “Con una ho avuto 4 figli e con l’altra due… Entrambe sono madri straordinarie, e collaborano con intelligenza e sensibilità per mantenere l’equilibrio meraviglioso che si è creato fra i nostri ragazzi…C’è armonia tra tutti…”. Il riferimento alla Power invece, Loredana raggiunta da Nuovo, ha confidato per quale motivo la coppia può riformarsi sul lavoro ma non privatamente, come molti invece sperano: “Molte persone sognano che Al Bano e Romina tornino insieme… Lui è un uomo di 76 anni e, se avesse voluto tornare con lei, lo avrebbe fatto… Ma non tutti lo capiscono…”, ha precisato la salentina.

Loredana Lecciso a Live Non è la d’Urso: Monica Setta tra gli “sferati”?

Dietro le cinque sfere potrebbe “nascondersi” anche Monica Setta? La giornalista infatti, ha confidato proprio di avere litigato con Loredana Lecciso. Proprio la Setta, ospite di “Vieni da me” con Caterina Balivo, ha raccontato l’accadimento in modo dettagliato: “Sono sempre stata una Lecciso addicted, fino a quando non ho incontrato per caso Romina Power in un albergo e ne sono rimasta molto colpita. Sono rimasta incantata da lei, dai suoi modi, da come trattava il personale dell’hotel. Così le ho lasciato un commento su Instagram: ‘Sei stata una visione’. Loredana ha sicuramente visto quel commento ma non mi ha mai detto niente”. Successivamente Monica Setta prosegue: “Da quel momento qualcosa è cambiato e io, che sono un po’ vigliacca, non l’ho chiamata. Poi ho anche cancellato il commento ma qualcuno aveva già fatto lo screenshot. Di recente ho invitato Loredana al mio compleanno ma non è venuta. Ti chiedo scusa Loredana… Le nostre figlie si sentono spesso. Ma anche io con Brigitta e Jasmine, di meno con Bido”.

