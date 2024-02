Loredana Lecciso e la storia d’amore con Al Bano: “Insieme abbiamo smentito tutti”/ “Il nostro segreto…”

Loredana Lecciso e Al Bano, oltre vent’anni d’amore: “Il segreto? La condivisione di tanti valori…”

In una intervista rilasciata a Italia Sì, il programma televisivo condotto da Marco Liorni sulla Rai, Loredana Lecciso ha ripercorso un po’ tutta la sua vita privata e sentimentale. Inevitabile parlare della sua storia d’amore con Al Bano, compagno di vita da oltre vent’anni. “Stiamo insieme da ventitré anni ed abbiamo smentito molte persone che non credevano nella nostra storia che non ha nessun segreto, è la normalità, la vita di tutti i giorni, la famiglia e la condivisione di tanti valori”, ha detto Loredana.

Nel corso della chiacchierata con Marco Liorni, la showgirl pugliese ha raccontato che con Al Bano si sono incontrati a scuola, quando lei andava a prendere sua figlia ed il cantante andava a prendere il suo. In quei momenti, evidentemente, è nata un’intesa a cui il cantante pugliese e Loredana hanno deciso di non voler rinunciare.

Il retroscena di Loredana Lecciso: “Al Bano scrisse una canzone per me, non me lo aspettavo…”

Loredana Lecciso, continuando a parlare della sua storia d’amore con Al Bano, ha rivelato qual è la sua canzone preferita dicendo che è un brano che il suo compagno ha dedicato ai loro figli. A quel punto, Marco Liorni le ha chiesto se Al Bano, oltre al pezzo realizzato per i bambini avesse mai scritto un brano per lei e la e la Lecciso ha detto: “In realtà è stato il suo produttore a svelarmi che una delle sue canzoni fosse dedicata a me ed io non me lo aspettavo”. Ad ogni modo, Loredana ha preferito mantenere il mistero sul titolo del brano, dicendo di non ricordare quale fosse. Dimenticanza o semplice goliardia?











