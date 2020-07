Al Bano e Romina “due mafiosi”, gaffe Ciao Darwin 7/ E sulla farfallina di Belen…

Anche quella in onda questa sera a Ciao Darwin 7 sarà una prova della Macchina del Tempo costellata di gaffe. Le due concorrenti, esponenti delle Giovani e delle Mature, verranno trasportate nella storia del Festival di Sanremo e regaleranno al pubblico di Canale 5 momenti di imbarazzo oltre ad errori eclatanti. Partiamo infatti con il maestro Beppe Vessicchio che viene prima scambiato per Beppe Grillo poi per Giuseppe Verdi dalla Giovane. Per non parlare delle difficoltà nel riconoscere Elton John o uno dei brani più famosi di Vasco Rossi, cosa che scatenerà l’ira di Paolo Bonolis che lascerà lo studio per attaccare di persona la concorrente. Ma le gaffe più eclatanti riguarderanno la farfallina di Belen Rodriguez sotto al ben noto vestito Sanremese e la coppia Al Bano e Romina Power.

Ciao Darwin 7, gaffe su Al Bano e Romina di una concorrente: “Due mafiosi”

Per le due concorrenti di Ciao Darwin 7 arriva poi il momento di riconoscere Belen Rodriguez. Se personaggi con Vessicchio e John non vengono riconosciuti, la showgirl argentina è ricordata immediatamente. Dallo studio, intanto, non manca l’ovazione del pubblico maschile per la quasi totale assenza di biancheria intima della modella che interpreta Belen. In realtà, lo slip c’è ma non si vede. Nel corso della prova, la Giovane e la Matura si imbattono anche in Anna Oxa e Loredana Berté, riconosciute con facilità. La grave gaffe arriva però con Al Bano e Romina: per le concorrenti non sono dei cantanti, bensì “due mafiosi”.



