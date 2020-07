Ciao Darwin 7, Giovani Vs Mature/ Padre natura, diretta e capitani (Replica)

TORNA CIAO DARWIN 7 IN REPLICA IN PRIMA SERATA SU CANALE 5

Sabato 4 luglio, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con Ciao Darwin 7. Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono i mattatori della replica della settima puntata della settima edizione dello show che, questa sera, sarà dedicata ad una sfida tutta femminile. A sfidarsi, infatti, sarà la squadra delle Giovani guidata da Giovanna Rigato, showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello 6 e la squadra delle Mature che sarà capitanata da una delle attrici più belle del mondo dello spettacolo italiano come Gloria Guida che, nel corso degli anni, si è reinventata tante volte prestandosi anche alla televisione come conduttrice. Anche questa sera, non mancheranno le prove che, nel corso degli anni, hanno contribuito allo show di diventare uno dei più amati dagli italiani. Cosa dovranno affrontare, dunque, le concorrenti? Andiamo a scoprire tutto.

LE PROVE DI CAIO DARWIN

La replica della settima puntata di Ciao Darwin 7 regalerà tanti momenti divertenti come quella della Macchina del tempo in cui le concorrenti si ritroveranno nel mondo del Festival di Sanremo. Sono tanti i momenti indimenticabili legati alla kermesse canora come quello della famosa “farfallina” di Belen Rodriguez che sarà oggetto d’imitazione. Per la prova coraggio, invece, le concorrenti saranno chiuse in quattro gabbie al cui interno saranno nascosti dei diamanti. Per recuperarli, però, dovranno vedersela con rospi, cavallette, topi, serpenti e pipistrelli. Sensuale, poi, sarà il defilè con tutte le concorrenti che infiammeranno il pubblico che sarà tutto maschile. Come ogni settimana, la sfida si deciderà con la prova dei cilindroni al termine della quale sarà eletta la squadra vincitrice.

TERRANCE MIGUEL HAY È PADRE NATURA DI CIAO DARWIN 7

Dopo le bellissime modelle che, nelle scorse puntate, hanno indossato i panni di madre natura, questa sera, in una puntata tutta femminile, il destino delle concorrenti sarà affidato a padre natura che avrà le sembianze del bellissimo modello Terrance Miguel Hay. Classe 1994, Terrance arriva da Cape Town e sfoggia un fisico statuario che gli ha permesso di conquistare il mondo della moda. Oltre a calcare le varie passerelle, Terrance è anche un grande amante degli animali.



