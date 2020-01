Al Bano e Romina Power a Sanremo 2020/ Malgioglio: “sarà un successo mondiale”

Al Bano e Romina Power saranno presenti sul palco del Teatro Ariston per il Festival di Sanremo 2020 in programma dal 4 all’8 febbraio. La conferma arriva da Cristiano Malgioglio che, dopo aver annunciato il progetto discografico che sta portando avanti con il leone di Cellino San Marco e la sua ex moglie, ha svelato che la coppia più famosa della musica italiana, a Sanremo, presenterà una nuova canzone che sarà un “successo mondiale“. Al Bano e Romina Power, dunque, saranno ospiti speciali della kermesse canora i cui big in gara sono stati già annunciati da Amadeus. L’annuncio di Malgioglio è stato accolto con entusiasmo dai fans di Al Bano e Romina che, pur avendo preferito vederli in gara, si accontentano di vederli nuovamente su quel palco dove, tantissime volte, si sono esibiti.

AL BANO E ROMINA POWER A SANREMO 2020 CON UNA CANZONE DI MALGIOGLIO: “UN SUCCESSO MONDIALE”

Cristiano Malgioglio è fiero ed orgoglioso di far parte del nuovo progetto discografico di Al Bano e Romina Power. Il paroliere non è riuscito a mantenere il segreto e, così, su Instagram, ha annunciato che la nuova canzone di Al Bano e Romina sarà un successo mondiale. “Ecco il duo piì internazionale, pronto, a sbarcare al Festival di Sanremo, Albano e Romina Power. Già pronta anche la versione del brano cantata in cinque lingue diverse. Vi dirò che il solo ritornello non uscirà facilmente nella vostra testa. I Am very happy”, scrive Malgioglio. I fan hanno accolto con gioia la notizia, ma hanno punzecchiato con il sorriso il paroliere: “meno male che non dicevi nulla, pettegolo”, “non spoilerare tutto bellezza”, “farà furore questa canzone”, “siamo impazienti”, scrivono. Il countdown per ascoltare la nuova canzone di Al Bano e Romina, dunque, è già partito.





© RIPRODUZIONE RISERVATA