Al Bano e Sgarbi fischiati e umiliati al concerto per Battiato lasciano il palco/ Ecco cos’è successo

Al Bano e Sgarbi umiliati al concerto evento per Franco Battiato

Ieri sera, martedì 21 settembre 2021, il cantante Al Bano e il critico d’arte Sgarbi hanno preso parte al concerto-tributo Invito Al Viaggio per in memoria di Franco Battiato. L’evento, organizzato presso l’Arena di Verona, ha ospitato più di 50 artisti e molti ospiti. Tra i tanti anche l’ex marito di Romina Power e il politico. L’arrivo dei due, sfortunatamente, non è stato gradito dal pubblico che ha iniziato a fischiare, invitandoli ad abbandonare il teatro.

Una spiacevole sorpresa per i 6mila spettatori che hanno manifestato la propria delusione nel vedere i due artisti sul palco. Non appena saliti in scena, i due sono stati travolti da fischi e parole pesanti. Nei video registrati, si nota l’imbarazzo del duetto artistico che sono rimasti per qualche minuto in silenzio e poi hanno preferito congedarsi. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Al Bano replica agli haters “la miglior cosa è che io me ne vada così come sono arrivato”

Tra inviti a lasciare il palco e offese pesanti, Al Bano Carrisi ha rotto il ghiaccio commentando: “Scusate, buonasera. Se sono qua è colpa sua [indicando Sgarbi] e anche mia. Vorrei dedicarvi una poesia, vorrei dedicarvi un sonetto, vorrei fare tutto quello che ho in mente di fare ma la miglior cosa è che io me ne vada così come sono arrivato, facendo la gioia di parecchi di voi. Vitto’, di’ tu qualche cosa”. In seguito, Vittorio Sgarbi aggiunge: “Saluto mia sorella e tanto mi basta, e a quelli che mi insultano dico ‘siate felici’”.

Ha concluso, poi, Al Bano affermando: “Ma ci sono molti americani stasera tra di voi, no? Perché onestamente non riesco a capire se questo suono è americano o italiano. Gli americani, quando c’è gioia, fischiano. Un abbraccio a tutti quanti voi e un buon autunno. Ciao”. Sicuramente una spiacevole serata per le due celebrità, le quali rilasceranno secondo le ultime notizie varie dichiarazioni sulla vicenda.



