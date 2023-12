Al Bano escluso dai Big di Sanremo 2024: “Volevo rimettermi in gioco”/ “Sarebbe stato il mio ultimo Festival”

Al Bano fuori da Sanremo 2o24: “Ad Amadeus sembrava un’assurdità che…“

La lista dei Big del Festival di Sanremo 2024, diramata da Amadeus e annunciata ufficialmente pochi giorni fa, ha lasciato scontenti diversi cantanti. Tra gli esclusi c’è anche Al Bano che ora, in un’intervista rilasciata a Libero, lamenta di non essere stato preso in considerazione dal conduttore e direttore artistico della kermesse. “Ho scritto ad Amadeus dicendogli che era mia intenzione partecipare al Festival“, spiega. Di risposta, Amadeus gli avrebbe detto che “dopo il botto dello scorso anno con Morandi e Ranieri gli sembrava un’assurdità che dovessi partecipare come concorrente in gara».

Tuttavia il cantautore di Cellino San Marco ci teneva davvero a partecipare, nonostante l’exploit della precedente edizione quando, assieme a Massimo Ranieri e Gianni Morandi, è stato super ospite. «Quello che per lui era assurdo per me non lo era, e quindi gli ho mandato il brano che credo non abbia neppure ascoltato», ammette con un velo di rammarico.

Al Bano, la confessione: “Sarebbe stato il mio ultimo Sanremo“

Al Bano, nel corso dell’intervista, racconta anche un retroscena legato ad Amadeus: «Dobbiamo tornare indietro allo scorso Festival. Proposi la mia canzone ad Amadeus, e lui prima di ascoltarla mi disse che aveva un’offerta da farmi». Tuttavia il conduttore gli propose di essere super ospite, anziché Big in gara: «Mi disse che aveva in mente di portare sul palco il trio Morandi-Ranieri-Albano. Mi chiese se mi andava, dicendo che il resto lo avrei fatto dopo, e io ho accettato». Tuttavia, alla fine, la fatidica partecipazione a Sanremo 2024 non è arrivata.

Il cantautore confessa così la propria delusione, sottolineando l’importanza della gara: «Io ho vissuto Sanremo fin da bambino e per me il vero Sanremo è la gara. Fare l’ospite d’onore è bello, ti fa capire che hai fatto una grande carriera, che meriti un posto da privilegiato su quel palco, tutto bellissimo. Però per me, lo ripeto, il vero Sanremo è la gara, e io volevo rimettermi in gioco, presentare questa mia nuova canzone e chiudere». Infine, ammette che quello del 2024 «sarebbe stato il mio ultimo Sanremo. L’avevo scritto ad Amadeus. Fammi fare questo e chiudo». Ipotesi che, alla fine, non si è concretizzata.











