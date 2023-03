Al Bano, gag hot con Iva Zanicchi: "Abbiamo fatto qualunque cosa"/ "Anche l'amore..."

Al Bano e Iva Zanicchi, gag hot da Milly Carlucci: “Insieme abbiamo fatto qualunque cosa…”

Al Bano è il ‘mascherato per una notte’ insieme alla figlia Jasmine a Il Cantante Mascherato 2023, il programma condotto da Milly Carlucci. L’artista di Cellino San Marco, una volta smascherato, si gode l’applauso del pubblico e l’abbraccio della collega e amica Iva Zanicchi. La conduttrice Milly Carlucci gli chiede se abbi mai partecipato al Festival di Sanremo insieme ad Iva, in passato, e Al Bano coglie la palla al balzo per rispondere con la sua solita ironia e il suo sarcasmo. “Abbiamo fatto l’opera, abbiamo fatto le canzoni, abbiamo fatto… abbiamo fatto qualunque cosa!”, esclama il cantante. Assist perfetto per Iva Zanicchi, che interviene e completa la sua frase con “…anche l’amore”. “Al Bano è il nostro orgoglio Italiano”, incalza poi l’investigatrice del Cantante Mascherato, facendosi più seria ed esprimendo ammirazione per il collega.

Giusto tributo del pubblico ad Al Bano, che a sua volta esalta le doti della figlia Jasmine. Pure Iva Zanicchi si unisce ai complimenti per la giovane di casa Carrisi, sottolineando le sue potenzialità canore. Spazio poi ad un’altra piccola curiosità, rivelata dalla stessa Iva in diretta. In sostanza Al Bano le avrebbe chiesto di partecipare al suo concerto a maggio dall’Arena di Verona, chiedendole però di non raccontare barzellette. Iva evidentemente è perplessa, infatti non si trattiene e ne racconta una delle sue. Il siparietto si chiude con un lungo applauso, che Milly e il suo pubblico rivolgono alla strana coppia formata da Al Bano e Iva Zanicchi.

