Il Cantante mascherato 2023, 2a puntata/ Diretta ed eliminato: arriva Nino Frassica

Il cantante mascherato 2023: anticipazioni e diretta seconda puntata 25 marzo

Sabato 25 marzo, in prima serata su Raiuno, torna l’appuntamento con Il cantante mascherato 2023. Milly Carlucci conduce la seconda puntata dello show in cui le protagoniste indiscusse sono le maschere sotto le quali si nascondono diversi personaggi famosi. Anche in questa seconda puntata, al fianco della conduttrice, ci sono cinque giudici a cui è affidato il ruolo di investigatori e che, insieme al pubblico, provano a scoprire l’identità dei personaggi che si nascondono sotto le maschere: Christian De Sica, Iva Zanicchi, Serena Bortone, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti.

Accanto alla giuria ufficiale non manca il pool investigativo, pronto a concentrarsi anche sul più piccolo dettaglio per smascherare i concorrenti. Fanno parte del pool investigativo Sara Di Vaira, nelle vesti di “Capo investigatore”, supportata da Rossella Erra. Tutti gli investigatori hanno la possibilità di rivolgere delle domande alle maschere che rispondono, ma con la voce contraffatta.

Le maschere della seconda puntata de Il cantante mascherato 2023

Dopo l’eliminazione della maschera del Cigno sotto la quale si nascondeva Sandra Milo e che ha salutato pubblico e giuria, nel corso della seconda puntata de Il cantante mascherato 2023, tornano ad esibirsi tutte le maschere ancora in gara che, nel corso della settimana, si sono preparate mascherando la propria identità che solo in pochi conoscono.

Questa sera, dunque, sul palco, si esibiscono le undici maschere ancora in gara: Squalo, Riccio, Cavaliere Veneziano, Ciuchino, Colombi, Porcellino, Stella, Cigno, Rosa, Criceto, Scoiattolo nero ed Ippopotamo. Spazio, poi, anche a “Il Cantante Mascherato per una notte” sotto cui si nasconde una coppia famosa tra Albano e Jasmine Carrisi, Romina Power e Yari Carrisi, Albano e Romina Power, Gianni Morandi con il figlio Marco oppure i Ricchi e Poveri.

Il cantante mascherato 2023: arriva Nino Frassica

La novità della seconda puntata della nuova edizione de Il cantante mascherato è l’arrivo di Nino Frassica per aiutare Flavio Insinna nell’indagine sulla maschera del Criceto sotto cui, secondo l’investigatore della giuria, potrebbe nascondere Nathalie Guetta, protagonista con loro di Don Matteo. Flavio Insinna e Nino Frassica tornano così ad indossare i panni del Capitano Anceschi e del Maresciallo Cecchini che, nelle indagini, sono aiutati anche da Pietro Pulcini, “il brigadiere Ghisoni” della serie e da un suo collega, in questa ricerca.

La seconda puntata dello show di Milly Carlucci può essere seguito in diretta televisiva su Raiuno e in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione.











