AL BANO: “HO CAPITO SUBITO CHE YLENIA ERA MORTA”/ “Romina? Eravamo in crisi ma…”

Al Bano Carrisi, ospite a “La Confessione” di Peter Gomez, ha parlato, sebbene con profonda sofferenza, della scomparsa della figlia Ylenia, sparita nel nulla a New Orleans il 31 dicembre 1993. “Parlare di lei non mi è facile”, ha esordito Al Bano, “perché è come se uno quando ti parla volesse aprire ogni volta questa ferita che non finisce mai di sanguinare. Il dolore è stato immenso, resterà sempre immenso perché quando si perde una figlia, e poi non sai neanche dov’è andata, magari lasciare una lacrima, lasciare un fiore…Se ho dato anima, cuore e corpo nelle ricerche? Non poteva essere diversamente, però il dramma l’ho capito subito io. Ho capito subito che potesse essere morta. Da una frase sua, che era: “Io appartengo alle acque”. Aveva questo modo di pensare. Bene…Qual è la prossima domanda?”. Peter Gomez però non ha cambiato argomento: “Cercherò di fargliela con delicatezza perché me lo sono sempre chiesto: come ha inciso questa tragedia sulla vostra vita di coppia, sul matrimonio?”.

AL BANO: “HO ASPETTATO ROMINA, POI HO CAPITO CHE NON C’ERA NIENTE DA FARE”

Questa la risposta di Al Bano su quanto la scomparsa di Ylenia abbia influito sulla fine del suo amore con l’allora moglie Romina Power: “Questo è successo nel 1994, agli inizi di gennaio, e tra me e Romina le cose non andavano bene da un 3 o 4 anni. Però una crisi in una coppia può sempre nascere, quando non lo sai, e quando arriva se ami sai aspettare, sai coniugare il tempo con la pazienza: cosa che ho fatto. Però quando ho capito che non c’era più niente da fare e lei giustamente pretendeva ciò che aveva diritto di pretendere, di cambiare vita, di andare via dal posto che lei stessa aveva scelto, beh, il resto della storia lo sappiamo“. Già, il naufragio della loro relazione, la separazione che ancora viene vissuta malamente da milioni di italiani che sperano sempre di veder ricongiungere quella coppia almeno apparentemente perfetta.

