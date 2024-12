Ilaria Volta torna a parlare della separazione con Vincenzo La Scala

E’ finita nel peggiore dei modi le relazione tra Ilaria Volta e Vincenzo La Scala, due amati volti di Uomini e donne, trono over, che hanno deciso di interrompere la loro relazione, non senza qualche rammarico. Ilaria Volta ha infatti detto la sua sulla storia finita, confidando che le cose sarebbero potute tornare al loro posto con qualche aggiustamento: “La storia tra di noi è durata poco, un mesetto, ci sono rimasta male sinceramente, non pensavo potesse concludersi in questo modo” ha ammesso l’ex dama a Casa Lollo, tornando sulla rottura con Vincenzo La Scala.

Ilaria Volta ha poi provato a fornire qualche dettaglio su cosa non avrebbe giocato a favore della relazione: “Abbiamo avuto delle divergenze, secondo me su cose un po’ stupide, come il fatto che io potevo richiedere di fare più video perché magari non metteva i filtri, parliamo di sciocchezze” ha confidato l’ex dama di Uomini e donne.

Uomini e donne, Ilaria Volta ammette: “Normale che siano venute fuori le divergenze”

La rottura tra Ilaria Volta e Vincenzo La Scala ha portato dietro qualche strascico mentale, soprattutto per l’ex dama che fatica a farsi una ragione della separazione dopo Uomini e donne, nonostante la relazione abbia avuto durata breve. Intervenuta a Casa Lollo, ha confidato:

“Quando stai insieme 24 ore su 24 qualche divergenza può venire fuori, io stavo a casa sua, ha una bellissima famiglia, numerosa e io tentavo di adattarmi a questo contesto qui, forse lui non ha capito certe cose, per il resto non ho visto grandi problemi”. Chissà che tra i due non possa riaprirsi qualche margine di discussione, oppure se la storia sarà davvero giunta al capolinea.

