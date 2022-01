Al Bano: “Io e Jasmine esclusi all’ultimo da The Voice Senior”/ “Non l’ho capita…”

Al Bano Carrisi, intervenuto a “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele, nella mattinata di oggi, lunedì 17 gennaio 2022, ha parlato anche della sua esperienza passata a “The Voice Senior”, vissuta in maniera congiunta con la figlia Jasmine Carrisi, che oggi ha intrapreso un proprio percorso artistico e sta ottenendo successo. Papà Al Bano si è detto orgoglioso dei suoi progressi: “Mi piace perché ha le idee molto chiare, fa delle scelte musicali del tutto indipendenti e anche lontane dal mio modo di concepire la musica, ma ovviamente io le rispetto”.

Al Bano: "Escluso a tavolino da Sanremo!"/ "'Di rose e di spine' era straordinaria…"

AL BANO CARRISI POLEMICO CON “THE VOICE SENIOR”: “IO E JASMINE ESCLUSI ALL’ULTIMO”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, Al Bano Carrisi ha rivelato che anche nella nuova stagione di “The Voice Senior” era stata prevista la presenza di lui e di sua figlia Jasmine Carrisi, ma improvvisamente e in extremis è saltato tutto: “All’ultimo minuto mi hanno detto che le cinque poltrone non ci stavano bene… Sono scelte che nella nostra professione a volte non capisco, ma va bene così… Non stanno avendo lo stesso successo e in parte mi dispiace anche per la mia amica Antonella Clerici, ma la squadra della prima stagione era oggettivamente imbattibile”.

LEGGI ANCHE:

Al Bano: "Sogno un trio con Morandi e Ranieri"/ "Sanremo? L'anno prossimo..."Al Bano: "No vax perdono la vita"/ "Novak Djokovic e Marco Melandri cattivi esempi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA