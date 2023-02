Al Bano: “L’infarto? Causato da troppa vitalità”/ Zanicchi punge: “I problemi di cuore ce li ha per le donne”

Al Bano Carrisi: “L’infarto? La troppa vitalità mi ha portato anche questo”

È un fiume in piena Al Bano Carrisi a Oggi è un altro giorno. Il cantante, che è stato tra i protagonisti della prima serata di Sanremo 2023 grazie all’esibizione con Gianni Morandi e Massimo Ranieri, racconta che è stata per lui una grande emozione tornare sul palco dell’Ariston. “Tutti i momenti mi hanno emozionato, dalle prove all’esibizione”, racconta Al Bano alla Bortone. Poi spiega: “Faccio un carico di adrenalina ed è quello che mi tiene vivo! O mi arriva un infarto… – ironizza, per poi spiegare – Non fraintendete: io sono sempre stato vitale, ma la troppa vitalità mi ha anche portato quel famoso infarto…”

Non è d’accordo Iva Zanicchi che minimizza: “È stato un piccolo infarto ma sei guarito, la tua grande voce non è quella di una persona che ha problemi di cuore”. La cantante lancia infine una stoccata ironica ad Al Bano, tirando in ballo i suoi amori: “Problemi di cuore? Ce li hai perché ti innamori spesso di belle donne“. Il riferimento è chiaramente a Romina Power e Loredana Lecciso, sua attuale compagna.

L’argomento si sposta allora sulla musica e sulla volontà di Al Bano di tenersi lontano dal gossip: “Per molti anni ho scelto la strada dell’estero dove il gossip non è mai esistito, si parlava di me per le cose che ho fatto”, racconta su Rai1.

Ammette infine che, dopo la loro esibizione a Sanremo 2023, è nato il progetto di un tour con Gianni Morandi e Massimo Ranieri: “L’idea a me è nata e sono convinta che sia nata anche a loro. L’unica cosa è che bisogna mettersi insieme e capire quando, perché siamo tutti e tre pienissimi di lavoro. Però bisogna metterci d’accordo e organizzarci perché questo è il momento giusto.”

