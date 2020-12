Al Bano: “Loredana Lecciso donna straordinaria”/ Poi lo scoop su The Voice Senior…

Va a gonfie vele la storia d’amore tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. È proprio il cantante a sbilanciarsi e ammetterlo nel corso della lunga chiacchierata con Silvia Toffanin a Verissimo. “Con Loredana va benissimo, è una compagna straordinaria. – ha confessato Al Bano, per poi chiarire – Io non amo molto parlarne, preferisco preservarle… Come sono? Lo so io! E voglio tenermelo per me.” Ben diverso, invece, il rapporto con Romina Power. Al Bano, infatti, mette a tacere una volta per tutte i gossip, dichiarando che: “Con Romina ormai siamo sorella e fratello, abbiamo recuperato la giusta dimensione del vivere. Quando siamo sul palcoscenico è una grande gioia, ci divertiamo come facevamo in passato. Poi non abbiamo un copione, non è stancante, noi abbiamo il copione del momento, che nasce a seconda di quello che accade.”

È dunque Loredana Lecciso la donna della sua vita. Al Bano elimina ogni dubbio, sottolineando la differenza del rapporto con le due donne che sono state al suo fianco in questi anni. E mentre a Verissimo Al Bano parla d’amore, Francesco Fredella per Il Tempo svela che il successo del cantante e di sua figlia Jasmine nel ruolo di coach di The Voice Senior ha convinto i piani alti a confermare la squadra anche per la prossima edizione. “nel quartier generale di Rai1 già si parla di riconferma per la stessa squadra di coach”, si legge. Insomma, un periodo d’oro per il cantante di Cellino San Marco e per la sua famiglia.



