Al Bano, perché non c’è a Capodanno in Musica/ Come sta? “Il maledetto ha colpito”

Al Bano ha il Covid e non sarà presente alla festa di Capodanno in Musica, in onda questa sera su Canale 5 per abbracciare il nuovo anno. “Ebbene sì, il maledetto virus mi ha colpito”, ha raccontato il celebre cantautore nel video postato sui social, dove appare decisamente dispiaciuto ma anche rassicurante nei confronti dei fan. “Ma sto benissimo”, ha affermato con decisione l’artista pugliese, che lascerà da sola la presentatrice Federica Panicucci sul palco del teatro Petruzzelli di Bari. “Perché devo combattere il braccio di ferro con questo nemico invisibile che colpisce”, ha spiegato il cantante.

In una intervista rilasciata ad Adnkronos, ha poi ribadito di essere totalmente asintomatico: “Se non avessi fatto un tampone non avrei mai saputo di avere il Covid”, le sue parole. Chiaramente adesso è in isolamento, il capodanno di Al Bano sarà dunque molto diverso da come se lo era immaginato.

Al Bano è dispiaciuto. Ci teneva moltissimo ad accompagnare gli italiani verso il nuovo anno, al fianco della Panicucci. Ciò che infastidisce il cantante, è il fatto di non sapere come abbia potuto prendere il virus. “Non ho proprio idea di come possa essermelo preso”, ha spiegato. “Sono stato a Barcellona dove per la Fondazione Montserrat Caballé ho fatto un concerto nella Cattedrale Santa Maria del Mar e poi sono stato a Zagabria cinque giorni dove ho passato il Natale con mia figlia dopo 20 anni”, continua amareggiato. L’unica certezza, in questo caso, è rappresentata dal fatto che questa sera, venerdì 31 dicembre, il cantante di Cellino San Marco guarderà Capodanno in Musica da casa. I fan si sono già fatti sentire con tantissimi messaggi di affetto e auguri di pronta ripresa.

