C’è anche il mitico Al Bano tra gli ospiti protagonisti di ‘Dalla strada al palco’, il nuovo show di Nek e Bianca Guaccero a caccia del miglior artista di strada d’Italia. Chissà che il cantante di Cellino San Marco non possa dare qualche dritta al duo di conduttori, considerando la sua lunga esperienza nel mondo della musica e una carriera di grande livello. Il cantautore pugliese, famoso in tutto il mondo con milioni di dischi venduti e fresco della stesura de Il Sole dentro, la biografia scritta a quattro mani con Roberto Allegri, è pronto a raccontarsi e a mettersi a disposizione di Nek e Bianca Guaccero.

Matrimonio Loredana Lecciso e Al Bano: perché non si sposano?/ Lei rompe il silenzio: "Mai dire mai ma..."

Tanti gli aneddoti che Al Bano può ripescare dal suo lungo percorso di vita e di artista con la A maiuscola. Ciò che forse non tutti sanno, però, è che il cantante di Cellino San Marco ha vissuto anche parecchi momenti duri e drammatici nel corso della sua esistenza, dalla morte della figlia Ylenia alla separazione con l’ex compagna Romina Power.

Cristel Carrisi, chi è la figlia di Al Bano/ Screzi con Loredana Lecciso? "Niente contro di lei"

Al Bano, il periodo più difficile e il dettaglio inquietante dell’uomo che impersonificava la morte

Di quel periodo difficile, il cantante nella sua ultima autobiografia ripercorre il dramma, soffermandosi anche su un inquietante dettaglio di un uomo che impersonava la morte e sporse le mani verso di lui, incontrato durante il viaggio in famiglia. L’artista pugliese si riferisce appunto a quell’ultima estate trascorsa con Ylenia, quando volevano viaggiare l’America in camper.

Ebbene, fatta tappa in Nuovo Messico, Al Bano fece un incontro alquanto particolare. “Venne verso di me un tizio che impersonava la Morte, e camminava sui trampoli. Sporse le mani e mi disse: “I get you”. D’istinto, da pugliese, risposi facendo le corna”, ha rivelato Al Bano nel suo libro.

Al Bano e il mancato matrimonio con Loredana Lecciso/ "Non è mai stata una priorità"