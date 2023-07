Al Bano ricorda Silvio Berlusconi “era molto generoso”/ “Dopo la scomparsa di Ylenia mi chiese se…”

Al Bano e il ricordo di Silvio Berlusconi: cosa fece il politico per lui

La scomparsa della figlia Ylenia è sempre un argomento piuttosto delicato per Al Bano Carrisi. Il cantautore di Cellino San Marco ne ha spesso parlato, nel corso di diverse interviste. Anche di recente, in un’intervista concessa ai microfoni di Eva 3000, è tornato a parlare di quell’episodio risalente al 1994, quando la sua famiglia fu colpita da una scomparsa che ancora oggi non ha trovato spiegazioni.

Fondamentale, in quel periodo, fu il supporto dei familiari, degli amici e dei colleghi, ma anche di colui con il quale costruì un rapporto di profonda amicizia, oltre che di collaborazione professionale: Silvio Berlusconi. Al Bano ha così voluto ricordarlo e, soprattutto, parlare del prezioso aiuto che gli donò nelle ricerche della figlia scomparsa: “Era un uomo molto generoso, sul quale sapevo di poter contare. Non dimenticherò mai quando, dopo la scomparsa di Ylenia, mi ha chiamato chiedendomi se avessi bisogno del suo jet privato per gli spostamenti“. Dello storico leader di Forza Italia, scomparso lo scorso 12 giugno, ha dunque un bellissimo ricordo: “In quel periodo mi è stato molto vicino”.

Al Bano e l’ipotesi Sanremo 2024: “Ho già un brano pronto“

Negli ultimi giorni Al Bano è intervenuto anche sul suo futuro professionale. Il cantante, in particolare, ha di recente rilasciato un’intervista ad Adnkronos, in cui ha parlato del suo desiderio di tornare in gara al Festival di Sanremo, ma da solo. Parlando ironicamente della “Sanremite acuta” da cui è affetto, ha spiegato: “Ognuno di noi ha un difetto, l’ho presa quando avevo 10 anni e non mi è mai passata“.

L’artista, in particolare, avrebbe già pronto un brano da portare in gara, in caso arrivasse la chiamata di Amadeus per l’edizione del 2024: “Ho già un brano pronto dallo scorso anno ma poi, quando Amadeus mi propose di andare come Super Ospite sul palco dell’Ariston assieme a Morandi e Ranieri, non ho potuto rifiutare l’invito. Era una idea che avevo in testa dal ’96, finalmente è andata in porto e ha avuto un successo enorme ma a me piace la gara e Sanremo è la gara“.

