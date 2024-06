Al Bano sta per morire? Smentita dura del cantante: ecco cos’è successo/ “Fake news vergognosa, deficienti”

Al Bano vittima di una fake news: “Non sto per morire grazie a Dio”

Dopo Pippo Baudo e Adriano Celentano anche Al Bano è rimasto vittima di una fake news. Nelle scorse ore, infatti, è iniziata a circolare la notizia che il cantante di Cellino San Marco fosse in gravi condizioni di salute, al punto da non poter essere più in grado di lavorare e dover interrompere i concerti e le esibizioni. Insomma in poco tempo si è diffusa la notizia che Al Bano fosse in fin vita o peggio che fosse morto. Per fortuna, ovviamente, si è trattata solo di una bufala ma il cantante ha voluto smentire il tutto e fare chiarezza.

Al Bano sta bene e sta per morire, dopo le notizie circolate nelle scorse ore circa una sua imminente morte, il cantante e giudice di Io Canto Family 2024 è intervenuto con un video su Instagram per smentire l’ennesima fake news: “Ancora una volta prigioniero di una fake news, una schifezza di notizia. Io sto bene, grazie a Dio e posso dimostrarlo. E grazie a Dio il lavoro è tanto e posso assolverlo alla grande. Si commentano da sole queste notizie che fanno veramente schifo.”

Spesso i personaggi noti finiscono al centro di fake news che riguardano presunti flirt e nuovi fidanzati, oppure al contrario rotture e separazione ma quando vengono rilasciate notizie finte su malori, ricoveri o addirittura si tira in mezzo la morte si oltrepassa il limite. È dunque del tutto comprensibile il durissimo sfogo di Al Bano contro le notizie false. Il cantante pugliese prima è sbottato sui social ed in seguito raggiunto da AdnKrons ha continuato il suo duro sfogo: “Hanno messo in giro la notizia che stavo per morire e io non ne sapevo nulla, l’ho scoperto perché mi ha chiamato Sophia Loren preoccupata. Voglio rassicurare tutti i miei fan che, grazie a Dio, sto bene, continuo a cantare e va tutto alla grande. I deficienti che mettono in giro queste fake news si dovrebbero vergognare, ma mi chiedo, prendono dei soldi?”

