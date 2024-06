Romina Power e Al Bano Carrisi: primo incontro e perché si sono lasciati/ “Mi pareva di toccare il cielo ma…”

Ora dichiarano di essere come fratello e sorella, ma Romina Power e Al Bano Carrisi sono stati per anni l’uno l’amore della vita dell’altro, non a caso parlano del loro primo incontro come di un segno del destino. Le vite dei due si sono incrociate, cambiando inevitabilmente, nel 1967, quando si sono conosciuti nel set del film “Nel sole“. Il cantante di Cellino San Marco aveva 24 anni, mentre la giovane americana, che poi sarebbe diventata sua moglie, aveva solo 16 anni. Insieme girarono il “musicarello” dedicato al singolo di Al Bano, così scatto il colpo di fulmine tra i due.

Romina Power, chi è nuovo compagno e la malattia/ La "bufala" choc sull'infarto che ha allarmato i fan

Negli anni, l’artista pugliese ha raccontato quel loro primo incontro con una dovizia di particolari che testimonia quanto lo abbia segnato: Romina Power indossava una minigonna, che Al Bano non aveva mai visto prima di allora. A colpirlo anche il fatto che, pur essendo figlia di due stelle di Hollywood, nelle pause si dedicasse alla maglia. “Gli ultimi tre giorni di lavorazione ci siamo amati. Mi pareva di toccare il cielo“, raccontò Al Bano Carrisi, rivelando che Romina Power poi lo respinse.

Al Bano perché non c'è nella puntata di oggi di Io Canto Family 2024?/ Figlia Jasmine Carrisi al suo posto

DAL PRIMO INCONTRO ALL’INIZIO DELLA FINE: PERCHÉ SI SONO LASCIATI AL BANO E ROMINA?

Al Bano Carrisi raccontò che telefonava a casa di Romina Power, che gli rispondeva scimmiottando l’accento pugliese: “Un’americana voleva fare fesso me“. Il cantante allora decise di lasciar perdere, ma evidentemente il primo incontro e il feeling nato sul set aveva lasciato il segno nel cuore dell’americana, che un giorno lo contattò mentre era a Roma. I due hanno vissuto una lunga storia d’amore, da cui sono nati i loro figli, ma il loro matrimonio è stato segnato anche da grandi dolori, come la scomparsa della figlia Ylenia, che li hanno allontanati.

Albano stecca l'Inno di Mameli, la figlia Romina Carrisi sbotta/ "Voglio sentire voi cantare davanti..."

Alla fine si sono lasciati e i fan si sono a lungo chiesti perché, del resto le voci non sono mancate, come quella del tradimento da parte di Romina Power con Lorenzo Crespi, ma non sarebbe stata l’unica causa. Avrebbe inciso anche il consumo di marijuana da parte della moglie di Al Bano, anche prima della scomparsa della figlia: questo l’avrebbe cambiata, rendendola “irriconoscibile” agli occhi del marito. “Fu l’inizio della fine” che è arrivata ufficialmente il 3 marzo 1999 con la separazione legale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA