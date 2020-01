Al posto tuo/ Video, su Rai 1 il film con Luca Argentero (oggi, 26 gennaio 2020)

Al posto tuo va in onda su Rai 1 per la prima serata di oggi, domenica 26 gennaio, alle ore 21:25. Si tratta di una pellicola italiana realizzata nel 2016 da diverse case cinematografiche tra cui Rodeo Drive e avrai cinema con la distribuzione che è stata gestita dalla 01 Distribution. La regia di questo film è stata affidata a Max Croci mentre il soggetto è stato scritto da Massimo di Nicola il quale si è occupato anche della stesura della sceneggiatura in collaborazione con Umberto Marino. Il montaggio è stato eseguito da Simone Manetti, le musiche della colonna sonora portano la firma di Alessandro Faro e i costumi indossati dagli attori sul set cinematografico sono di Patrizio Patrizi. Nel cast sono presenti Luca Argentero, Stefano Fresi, Ambra Angiolini, Serena Rossi, Grazia Schiavo, Fioretta Mari e Livio Beshir.

Al posto tuo, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Al posto tuo. Luca è un architetto di successo che collabora con una importante azienda che si occupa di realizzare pezzi sanitari di ogni genere e di ogni qualità. Luca occupa un ruolo dirigenziale ed in particolar modo delle creazioni che dovranno essere seguite dall’azienda per offrire alla clientela un prodotto che possa essere appetibile. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, è quanto mai burrascosa. Infatti è un incallito single a cui piace particolarmente passare da una donna all’altra senza tuttavia aver alcuna intenzione di un rapporto fisso che possa permettergli di avere una famiglia. Rocco è un geometra che sua volta collabora con un’importante azienda che si occupa della creazione ugualmente di pezzi sanitari. Anche Rocco è il direttore creativo della propria azienda ma lo stile di vita è completamente differente dal proprio amico Luca. Infatti lui vive all’esterno della città insieme alla tua splendida famiglia composta dalla moglie Claudia e dai suoi tre figli. In pratica Rocco può contare sempre di trovare supporto nella sua splendida e l’amata famiglia.

Un giorno i due amici vengono messi a conoscenza di una importante operazione societaria che in pratica prevede la fusione delle due società per le quali lavorano gli stessi. Questo, dal punto di vista prettamente umano significa che presto si troveranno a lavorare insieme, ma dal punto di vista professionale rappresenta un problema di non poco conto. In pratica la direttrice dell’azienda, che ha portato avanti la fusione, ha deciso che ci sarà un solo direttore creativo per cui i tuoi amici dovranno contendersi questo posto. Come se non bastasse la direttrice per effettuare una scelta funzionale alle esigenze dell’azienda, decide che i due dovranno scambiarsi per una settimana la tipologia di vita in maniera tale da capire chi si è effettivamente in grado di assolvere al meglio questo genere di compito. Rocco quindi si ritroverà ad essere per 7 giorni un single impenitente, mentre Luca dovrà occuparsi delle tante esigenze della famiglia composta dalla moglie Claudia e dai tre figli.

