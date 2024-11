Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Luca Argentero e Cristina Marino, una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. I due sono tra gli ospiti protagonisti dell’attesissimo evento benefico per l’Unicef “Noi e…”, una serata di solidarietà condotto da Mara Venier in prima serata su Rai1. L’attore e l’influencer fanno coppia fissa dal 2015, si sono conosciuti sul set della commedia Vacanze ai Caraibi si sono innamorati e da lì è nato il loro grande amore.

Proprio a proposito del loro primo incontro, Cristina Marino ospite di Mamma dilettante, il podcast di Diletta Leotta, ha ricordato: “Ci siamo conosciuti sotto una palma a Santo Domingo.” L’influencer ha continuato il suo racconto rivelando che il giorno dopo, Luca Argentero le ha mandato un messaggio con scritto: “Ci sono tanti modi per perdere un volo, perdilo” tuttavia lei nonostante tutto è salita lo stesso sull’aereo ma da quel momento hanno iniziato a scriversi. L’attore però una volta tornato in Italia è atterrato a Milano per ‘inseguirla’. Ed alla fine galeotta fu una cena: “Sono andata a casa sua, a cena, e non sono mai più andata via. Dalla prima volta che sono andata a casa sua abbiamo iniziato una convivenza.”

Nonostante i 13 anni di differenza Luca Argentero e Cristina Marino stanno insieme da quasi dieci, sono innamorati e felici ed il loro amore è stato coronato dall’arrivo di due figli Nina Speranza nel 2020 e Noè Roberto nel 2023. L’influencer e attrice sempre durante l’intervista al podcast di Diletta Leotta ha speso parole al miele per il marito: “Luca ha un’autenticità, un modo di stare al mondo che mi piace moltissimo. Mi piace più di qualsiasi altra persona che io abbia conosciuto, anche più delle mie amiche. Io e lui siamo anche molto amici. È la persona con cui mi diverto di più al mondo.” E subito dopo ha aggiunto senza mezzi termini: “Io voglio stare con questo per sempre”.