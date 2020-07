Alaba alla Juventus?/ Calciomercato: sfida all’Inter per l’esterno del Bayern

David Alaba è destinato a diventare uno dei nomi più chiacchierati in ottica calciomercato. L’esterno sinistro è in scadenza di contratto 2021 con il Bayern Monaco e per il momento non è arrivato alcun rinnovo. Anzi, sono state registrate solo fumate nere negli ultimi vertici tra l’entourage dell’austriaco e la dirigenza bavarese. Negli ultimi giorni si è parlato molto dell’interesse dell’Inter, che si è appena assicurata le prestazioni di Hakimi, ma attenzione agli ultimi sviluppi: secondo quanto riportato da diverse testate, alcuni intermediari hanno proposto il 28enne anche alla Juventus, alla ricerca di un esterno mancino per il 4-3-3 di Maurizio Sarri. Un profilo che fa gola in casa bianconera, con Fabio Paratici che sta monitorando anche Emerson Palmieri e Robin Gosens, senza escludere un ritorno alla base di Luca Pellegrini, attualmente al Cagliari.

ALABA-JUVENTUS, SFIDA ALL’INTER

Difficilmente arriverà un rinnovo tra Alaba e Bayern Monaco, quantomeno a stretto giro di posta: la formazione di Bundesliga vuole puntare molto sul talento Alphonso Davies, recentemente arrivato dalla MLS, e Alaba potrebbe anche decidere di cambiare aria. Paolo Paganini, esperto di mercato di Rai Sport, ha confermato il sondaggio della dirigenza bianconera per il terzino nato a Vienna. Come riporta la BILD, le richieste dell’entourage del calciatore sono decisamente elevate: l’agente Pini Zahavi ha sparato alto nell’ultimo summit con il Bayern, le stesse cifre sono state rese note a Paris Saint Germain e Manchester City, club che hanno sondato il terreno per valutare di imbastire una trattativa. Insomma, attese novità nel corso dei prossimi giorni: il futuro di David Alaba è tutto da scrivere, Juventus e Inter ci sono…



