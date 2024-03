Sophie Teckel, chi è l’ex moglie di Bobby Solo/ Fu il suo primo amore: il matrimonio, i 3 figli e il divorzio

Sophie Teckel, chi è l’ex moglie di Bobby Solo: 3 figli e il divorzio nel 1991

Bobby Solo compie oggi 79 anni e, per l’occasione, sarà ospite nel salotto di Caterina Balivo a La volta buona nella nuova puntata in onda oggi pomeriggio, come sempre su Rai 1. Il cantautore è una voce simbolo della musica italiana ma, anche sul fronte sentimentale, ha fatto spesso parlare di sé. La voce de Una lacrima sul viso è oggi felicemente sposato con la moglie Tracy Quade, dal quale ha avuto il figlio Ryan, ma prima di lei l’artista ha avuto altre due relazioni importanti: una con mimma Foti, da cui è nata la figlia Veronica, l’altra con Sophie Teckel.

Sophie Teckel è stato il primo vero grande amore nella vita di Bobby Solo. Di lei non si conoscono sufficienti informazioni a riguardo, eccezion fatta per la sua attività professionale: è infatti una ballerina francese. Dopo essersi conosciuti ed innamorati, la coppia convolò a nozze nel dicembre 1967 e dal loro matrimonio nacquero tre figli: Alain nel 1968, Chantal nel 1971 e Muriel nel 1975. Il matrimonio tuttavia non seppe reggere l’urto della rottura, che si consumò nel 1991 con il divorzio.

Bobby Solo, gli amori dopo Sophie Teckel: da Mimma Foti a Tracy Quade

Dopo il matrimonio con l’ex moglie Sophie Teckel, Bobby Solo è stato sentimentalmente legato a Mimma Foti, dalla cui relazione è nata il 16 marzo 1990 Veronica, quarta figlia del cantante. A seguire, il cantante si è sposato con Tracy Quade: conosciutisi in aereo nel 1995 (lei è di professione hostess e ha origini coreano-statunitensi), la coppia ha poi celebrato il matrimonio e dalla loro storia d’amore è nato nel 2013 Ryan, il quinto figlio di Solo.

Quella con Tracy Quade è sicuramente la storia sulla quale Bobby Solo ha maggiormente speso parole e dichiarazioni in forma pubblica, poiché il loro amore è ancora oggi fortissimo. Di Sophie Teckel, il suo primo amore, si sa invece davvero poco e il cantante non ne ha mai apertamente parlato pubblicamente. Nonostante il loro divorzio, comunque, la coppia conservò rapporti buoni e distesi soprattutto per il bene e la serenità dei figli.

