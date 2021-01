Alain Delon/ Ha corteggiato Alba Parietti, con Maria Teresa Ruta invece…

Anche Alain Delon è “entrato” dentro la casa del Grande Fratello Vip. L’attore francese è stato chiamato in causa da Maria Teresa Ruta che lunedì scorso ha rivelato di aver ricevuto della avances da Delon a Miss Italia 1991: “Io ero lì per lavoro, ero in giuria, e lui mi voleva al suo fianco, è venuto il suo manager e mi ha detto che alla cena prima della serata potevo sedermi al fianco di Alain Delon. Allora mi sono cambiata ed ero pronta, sono scesa sotto ma nel frattempo una collega si era seduta a fianco a lui”, ha detto la Ruta rivelando che la collega era Alba Parietti.

E ha aggiunto: “Avevo fatto tardi per la cena, è colpa mia, tuttavia dopo la finale mi chiese di andare a bere qualcosa insieme e ci andai… Non è stata colpa di Alba però”. La Parietti ha prontamente risposto sui social sostenendo che “il Grande Fratello dà alla testa” e che “la creatività di Maria Teresa è molto divertente ma molto fantasiosa”. In una recente intervista a Casa Chi, la mamma di Francesco Oppini ha detto: “A me se Delon l’ha corteggiata che me frega? Delon ha corteggiato il mondo intero… Se poi Delon ha fatto trattative nascoste con lei, io questo non lo so, ma di sicuro non sul mio posto a tavola”.

Alain Delon svenuto per colpa di Alba Parietti

Ai microfoni di Casa Chi, Alba Parietti ha ribadito che Alain Delon è un suo caro amico e tutte le volte che è venuto in Italia si sono visti: “Siamo molto amici. Io non sono mai stata attratta da lui perché fa parte di quegli uomini talmente belli che poi non sanno corteggiare… Ma siamo stati molto amici. Ha ammesso lui stesso di avermi corteggiato sempre, ma io non ho mai corrisposto”. La mamma di Francesco Oppini ha anche ricordato di aver fatto svenire il divo francese: “Quando mi sono fidanzata con il suo migliore amico è svenuto proprio prima di andare in onda in un programma di Maria De Filippi…”. La Parietti ha svelato che tra Delon e il suo ex fidanzato Christopher Lambert non c’era alcun affetto. Questa sera al Grande Fratello Vip si tornerà a parlare del presunto flirt tra Alain Delon e Maria Teresa Ruta con la presenza in studio di Alba Parietti. Signorini sarà riuscito anche a recuperare la versione dell’attore francese?



© RIPRODUZIONE RISERVATA