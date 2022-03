Alain-Philippe Malagnac, ex marito di Amanda Lear, come è morto?/ Una vera tragedia

La vita privata di Amanda Lear è stata spesso al centro del gossip, soprattutto a causa dell’ambiguità che lei ha spesso cavalcato in merito al suo sesso. Di questo ha parlato recentemente anche Giucas Casella al “Grande Fratello Vip” con alcuni suoi compagni di avventura, anche se interpellato sulla questione da Alfonso Signorini ha preferito ha preferito tergiversare.

L’artista si è però sposata solo una volta con Alain–Philippe Malagnac d’Argens de Villèle, a cui è stata legata per ben 22 anni. I due si sono sposati nel 1979 a Las Vegas, ma non si è trattato di un evento improvvisato, come si potrebbe pensare dalla scelta della location. La coppia era davvero innamoratissima.

Chi era Alain-Philippe Malagnac d’Argens de Villèle e come è morto l’ex marito di Amanda Lear

A distanza di anni Amanda continua a essere legata all’uomo e ha parole davvero dolci nei suoi confronti. “Lui è stato l’unico uomo che mi abbia mai fatto sentire amata” – ha detto in un’intervista. Anzi, è stata proprio la sua vicinanza a spingerla a non avere figli: lei era infatti legatissima al figlio adottivo di lui.

L’uomo è però morto in circostanza tragiche il 17 dicembre 2000 a 51 anni. Secondo quanto emerso, lui si trovava insieme a un giovane di 20 anni grande villa in cui viveva vicino ad Arles, nel dipartimento Bocche del Rodano. In quell’occasione la casa era stata devastata da un incendio, da cui Alain-Philippe non si è salvato. La Lear si trovava a Milano, ma è partita immediatamente per la Francia per vedere da vicino cosa fosse successo: il cadavere è stato però ritrovato solo diverse ore dopo.

