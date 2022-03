Alfonso Signorini vs Soleil Sorge/ “Eri inca*zata nera, ora non prenderci in giro…”

Prometteva scintille il ritorno di Soleil Sorge nella Casa del Grande Fratello Vip, ma in realtà ha deluso chi si aspettava fuoco e fiamme con le altre donne rimaste in gara nel reality. Fa eccezione solo lo scherzo durato poco: “Sono anche io in finale! Paura?“. In effetti, per qualche secondo Manila Nazzaro, Lulù e Jessica Selassiè sono rimaste scioccate, salvo poi scoprire appunto che non era vero. “Siete felici di rivedermi? Avevo tante cose da dirvi… Pazzesco essere qui da questa parte. Chi l’avrebbe detto che avreste ricevuto una sorpresa da te? Ci tenevo tanto a farvi questa sorpresa. Dovete essere fiere di essere arrivate fin qui“, ha cominciato Soleil nel giardino.

Parole troppo dolci da una concorrente che è apparsa spesso come una guerriera: “Ho visto che avete parlato tanto di me e voglio ringraziarvi a prescindere per il bello e brutto che avete detto. Avete lasciato segni indelebili dentro di me“. Ma Alfonso Signorini non l’ha presa affatto bene… “Questi discorsi del tubo a me piacciono pochissimo. Se veniamo al sodo mi fai un piacere“, ha sbottato il conduttore del Grande Fratello Vip.

Quando però Soleil Sorge ha proseguito con toni concilianti, ha rilanciato: “Senti, allora ti rinfresco un po’ la memoria per spirito di verità nei confronti del pubblico e del programma. Quando Manila ha tirato fuori il tuo nome, tu hai fatto una faccia che parlava e non c’era gioia e ringraziamento. Eri incazzata nera. Mi dici perché? Per onestà intellettuale, altrimenti ci prendiamo per i fondelli“. Lei ha spiegato: “Ho sempre letto oltre le parole, guardato i fatti. C’era chi era felice di farmi rischiare di uscire. Hanno scelto di nominarmi quando rischiavo di uscire. Ma ora proprio non me ne può fregare di meno…“. Neppure l’intervento di Sonia Bruganelli è servito ad animare il dibattito.

Allora ci ha provato Adriana Volpe: “Siamo un po’ tutti stupiti. Come se avessi fatto un bagno di bontà. Sei estremamente calma. Per un attimo ho pensato che nel deserto ci sei stata tu e non Alex. Perché sono cambiate tante cose? Perché sei uscita e hai i tuoi affetti vicino, una realtà fantastica davanti. Ora ti vediamo con occhi diversi, ma lo studio è attonito. Ti aspettavamo con il coltello tra i denti“. Alfonso Signorini ha quindi chiosato: “Per fortuna il Gf si gioca nella Casa. Io sono sicuro che se lì avessi grondato melassa come questa sera, non saresti arrivata fino a questo punto“.



