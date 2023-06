Alan Arkin è morto, attore di Little Miss Sunshine/ Aveva 89 anni

Alan Arkin è morto: chi era l’attore Premio Oscar di Little Miss Sunshine

Alan Arkin è morto, Premio Oscar come migliore attore nel 2006 per Little Miss Sunshine, è venuto a mancare a San Diego in California. Le cause della morte non sono state rese note, ad annunciare la tragica notizia la sua famiglia. Noto per la sua interpretazione del nonno drogato e sopra le righe del film per cui è stata premiato, ha avuto una lunga carriera alle spalle.

Giuliano Peparini 'fa concorrenza' ad Amici di Maria De Filippi/ "Apro una scuola come Saranno Famosi"

Come riporta il Corriere della Sera: “Apparso in decine di film, Arkin è stato candidato quattro volte all’Oscar e ha vinto un Tony Award, il massimo onore di Broadway, nel 1963 per il suo primo ruolo teatrale importante nella commedia di Joseph Stein «Enter Laughing». La prima nomination come migliore attore non protagonista arriva per Arkin per la sua interpretazione nella commedia sulla Guerra Fredda «Arrivano i russi, arrivano i russi».

Giulia Stabile e Alessio Cavaliere sono fidanzati?/ Le ipotesi dei fan

Alan Arkin, i figli annunciano la morte: il comunicato

Alan Arkin, noto e stimato attore americano, è venuto a mancare nelle ultime ore all’età di 89 anni. Ad annunciare la tragica notizia, i figli del Premio Oscar Adam, Matthew e Anthony attraverso un comunicato, pubblicato sulla rivista People.

“Nostro padre era una forza della natura, un talento unico, sia come artista che come uomo. Un marito amorevole, padre, nonno e bisnonno, era adorato e ci mancherà profondamente” si legge sul comunicato scritto dai figli di Alan Arkin, in ricordo del loro papà. Il mondo del cinema piange uno dei suoi migliori interpreti.

Naomi Campbell è diventata mamma per la seconda volta a 53 anni/ Foto e annuncio: "Non è mai troppo tardi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA