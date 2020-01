Alan Fiordelmondo / “I personaggi più appetibili? Hunziker, Diletta Leotta e Belen Rodriguez” (Rivelo)

Alan Fiordelmondo sarà ospite a Rivelo, dove svelerà alcuni dei segreti del suo mestiere. Insieme a Lorella Boccia parleranno di come sono nati alcuni degli scoop più famosi degli ultimi anni. Lui si è occupato del primo servizio su Amanda Knox quando fu accusata di aver ucciso Meredith, poi sempre lui è stato in prima linea sulla storia dei Ferragnez, scattando il primo bacio tra Fedez e Chiara Ferragni. Si parlerà anche della storia dell’ex pilota Jean Alesi, che fu beccato insieme ad un’altra ragazza e chiese a Fiordelmondo di poter acquistare la foto così da non creare scompiglio nella sua vita privata. Dietro al suo obiettivo si sono trovati diversi personaggi molto famosi, anche se i più appetibili del momento sono Belen Rodriguez, Diletta Leotta e Michelle Hunziker.

Alan Fiordelmondo parla degli scoop più famosi della sua carriera

Fiordelmondo sarà sicuramente ricordato per essere colui che è stato maggiormente coinvolto nella storia di Amanda Knox all’epoca delle indagini. È suo infatti il servizio della ragazza quando fu dichiarata innocente dopo la sentenza di assoluzione dal delitto di Perugia, come ha svelato a Rivelo: “Era alloggiata nella parte superiore dell’aereo. Ho cercato immediatamente di salire… mi è stato impedito da agenti dei servizi di sicurezza americani… ma ho incrociato il suo sguardo e l’ho fotografata in aereo, le uniche fotografie scattate ad Amanda in aereo“. Poi rivela i dettagli della prima foto di Chiara Ferragni e Fedez: “Sì, sapevo di un presunto incontro che si sarebbe dovuto svolgere in un hotel di Milano. Vedo arrivare Fedez, Chiara… prendono posto ad un tavolo nel giardino… decido anche io di fermarmi a cena lì… in un tavolo poco distante… e tra una portata e l’altra si scattava“. E, infine, la strana situazione in cui si è trovato con l’ex pilota Jean Alesi quando lo beccò insieme ad una ragazza che non era la sua compagna: “Dentro di me penso ‘è chiaro che questa donna probabilmente sarà la nuova donna’. Mi metto frontale a fare le foto. Lui mi guarda… viene verso di me e mi dice ‘scusa… ho fatto una st.. ti prego, per me sarebbe importante che tu non mandassi queste foto… te le posso comprare?’. Lì ho visto una persona veramente in difficoltà…”

