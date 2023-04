Alan, Gilda e Bianca, chi sono i figli di Marco Predolin/ “Le regole sono alla base…”

Marco Predolin: i figli Alan, Gilda e Bianca

È da poco sbarcato in Honduras per avviare la sua avventura all’Isola dei Famosi 2023, e Marco Predolin si è subito rivelato grande protagonista di questa edizione. D’altronde è un uomo di spettacolo, un conduttore e showman che nel corso degli anni ha avuto un grande successo, districandosi tra Mediaset e Rai e costruendo una grande carriera sul piccolo schermo. Ma, se della sua professione si conosce bene o male tutto o quasi tutto, è sulla sua sfera privata che vi sono poche informazioni a disposizione.

Nonostante la carenza di informazioni, sappiamo però che ha avuto un passato sentimentale piuttosto movimentato e che è papà di tre figli. Il primogenito si chiama Alan, ha 44 anni e attualmente vive in California, ed è nato da una relazione con una donna di cui però non si conosce l’identità. Ma Predolin è padre anche di Gilda e Bianca, molto più piccole del primogenito, nate dalla relazione con una seconda donna, anche lei ignota.

Marco Predolin: il rapporto con i figli e la storia d’amore con Laura Fini

Nonostante il netto distacco generazionale tra il primo figlio e le ultime due, Marco Predolin ha sempre imposto loro il medesimo insegnamento. Il conduttore, infatti, si è spesso definito un padre premuroso ma severo, parlando più volte dell’importanza di essere genitori. “Perché ai figli non si può dire sempre di sì…” aveva ammesso in un’intervista rilasciata a Nuovo Tv. E aveva aggiunto: “Non mi sono mai voluto far considerare un amico: le regole sono alla base della nostra convivenza“.

Ora il noto conduttore vive una romantica storia d’amore con Laura Fini, con la quale è convolato a nozze nel 2019 a Sestri Levante. “Tra di noi è stato un vero colpo di fulmine” aveva raccontato lei in un’intervista al settimanale Oggi.











