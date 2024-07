Alan Palmieri fuori da Battiti Live 2024: “Per me è stata una sberla”/ “Ilary Blasi? Penso che…”

Alan Palmieri e l’addio alla conduzione di Battiti Live 2024: “Era già nell’aria“

Alan Palmieri è stato per anni il conduttore di Battiti Live al fianco di Elisabetta Gregoraci su Italia 1; ora, però, la coppia è stata sostituita da Ilary Blasi e Alvin, che hanno debuttato lo scorso 8 luglio al timone del programma, traslocato per la prima volta su Canale5. Palmieri è comunque rimasto a lavorare nel dietro le quinte dello show nel ruolo di direttore artistico, eppure l’addio alla conduzione non è stato così semplice da metabolizzare, come raccontato in un’intervista a MowMag.

“Quando l’ho saputo, me lo aspettavo. Era già nell’aria – rivela, ricordando quando apprese la notizia della sua sostituzione dopo anni di conduzione – con il passaggio da Italia 1 a Canale 5, Mediaset voleva un volto di rete forte. E posso benissimo comprendere questa esigenza. Certo, per me è stata una sberla. Ma una sberla che mi ha fatto bene, in un certo senso, col tempo. Non posso dirti di essermi trovato male nel ruolo di direttore artistico o di aver avuto la sensazione di averci perso qualcosa. Nella vita, capitano tanti ‘anni zero’, questo è stato uno dei miei. Ma ciò non significa che sia triste o arrabbiato, assolutamente. È sempre arricchente cambiare prospettiva, trovare nuovi equilibri“.

Alan Palmieri, il commento su Ilary Blasi: “L’ho trovata simpatica e fresca“

Alan Palmieri ha così commentato il suo addio alla conduzione di Battiti Live, ora passata nelle mani di Alvin e Ilary Blasi. E, soffermandosi proprio sulla nuova coppia del programma, ha rivelato: “Vedendo le dinamiche di conduzione, direi che Alvin è andato a sostituire Elisabetta Gregoraci, mentre Ilary Blasi ha un ruolo più simile a quello che ricoprivo io. Lato social, al posto di Maria Sole Pollio, che trovo sempre bravissima, c’è Rebecca Staffelli. Non li considero una squadra malvagia o male assortita, anzi“.

Infine, ha commentato le recenti polemiche sulle gaffe e gli errori commessi da Ilary Blasi durante la conduzione, difendendo la collega: “Penso che abbia fatto un buon lavoro. Lei non viene dal mondo della musica ma da quello dei reality in tv. Ne è consapevole e si è avvicinata a questo nuovo incarico con grande umiltà. Il montaggio, poi, taglierà le parti che riterrà opportuno tagliare, se ce ne saranno. Però, ecco, l’ho trovata comunque simpatica, fresca e leggera. Nel complesso, non ho particolari critiche da muoverle“.











