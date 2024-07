Ilary Blasi gaffe e imbarazzi a Battiti Live 2024: “Staff Irama non ha gradito la battuta”/ Scena tagliata?

Batti Live 2024, nuova gaffe imbarazzante di Ilary Blasi con Irama: sbagliato il nome della città dell’evento

Questa sera debutta su Canale Cinque il concerto di Radio Norba Cornetto Battiti Live 2024 e la novità più clamorosa è il cambio di conduzione, non ci saranno più Elisabetta Gregoarci ed Alan Palmieri ma Ilary Blasi ed Alvin. L’evento non sarà in diretta e le puntate saranno un montaggio delle varie tappe che si sono già svolta nelle varie cittadine pugliesi trasmesse in diretta streaming da Radio Norba. E questa edizione sembra proprio che sarà caratterizzata da gaffe, imprevisti e imbarazzanti fuori onda di Ilary Blasi.

Nei giorni scorsi, infatti, abbiamo riportato il fuori onda della conduttrice che se l’è presa con gli autori dopo essere entrata nel panico perché non sapeva quando entrare e cosa dire. Adesso, invece, Ilary Blasi ha commesso una clamorosa gaffe con Irama. Nel dettaglio, come riportano vari siti tra cui Biccy, c’è stato un momento di imbarazzo quando la conduttrice ha presentato Irama e si è lanciata sbagliando il nome della cittadina pugliese. Lo sforzo di improvvisare, infatti, si è tramutato in una sonora gaffe visto che ha annunciato la presenza di Irama, per un’esibizione on the road a San Fernando di Puglia. Peccato però che la città non esiste in quanto il nome corretto è San Ferdinando di Puglia, come testimoniato poco dopo dal cartello.

Ilary Blasi e la gaffe con Irama, spunta un retroscena: “Uscita non è piaciuta allo staff”

E non è tutto perché nei giorni scorsi Ilary Blasi ha commesso un’altra gaffe sempre con Irama. La conduttrice, infatti, facendo due chiacchiere post esibizione ha ammesso candidamente di non aver idea di cosa stesse parlando. Letteralmente, infatti, ha dichiarato: “In questo brano tu mischi un po’… metti un po’ insieme le sonorità orchestrali con quelle elettroniche… Correggimi se sbaglio perché chiaramente io no ce capisco nulla, me l’hanno scritto gli autori!”. Filippo Maria Fanti, questo il nome all’anagrafe dell’artista, in quel momento ha reagito ridendo ma sembra che invece il suo staff non l’abbia presa ugualmente bene. Infatti Gabriele Parpiglia, ai microfoni di radio 102.5 aveva fatto sapere, all’indomani della registrazione, che questa uscita blasiana non fosse piaciuta affatto allo staff di Irama. E che, proprio per questo, forse non la vedremo in tv questa scena. Insomma, la conduzione di Ilary Blasi, unanimanente, viene giudicata poco adatta al contesto in cui si trova tra gaffe e sciatteria in molti sono già arrivati persino a rimpiangere Elisabetta Gregoraci.











