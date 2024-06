Elisabetta Gregoraci fuori da Battiti Live 2024: è gelo con Ilary Blasi?/ Spunta gesto per Alan Palmieri

Battiti Live 2024, Ilary Blasi al posto di Elisabetta Gregoraci: è gelo tra le due?

Dopo sette anni c’è una rivoluzione in atto a Battiti Live 2024, non solo l’evento musicale verrà trasmesso da Canale5 in prima serata e non da Italia1 ma soprattutto al timone non ci sono più Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri con Maria Sole Polio ma Ilary Blasi e Alvin con Rebecca Staffelli. E come ha reagito Elisabetta Gregoraci alla scelta della rete di sostituirla con Ilary Blasi? Nei mesi scorsi ospite a Tv Talk, interpellata sull’argomento, era rimasta sul vago.

Elisabetta Gregoraci sulla possibilità che al suo posto arrivasse la collega, aveva risposto in modo piuttosto freddo senza sbilanciarsi molto: “In realtà non ho ancora nessun tipo di conferma ufficiale a riguardo, quindi non posso aggiungere altro” Le indiscrezioni lanciate da siti e giornali in seguito furono confermati e ufficializzati da Pier Silvio Berlusconi ma anche in quel caso la conduttrice calabrese non ha rilasciato dichiarazioni. Ed i più attenti hanno notato che il silenzio continua anche sui social dove non ha speso nessun commento o messaggio per i nuovi conduttori di Battiti Live 2024, insomma continua il gelo tra Elisabetta Gregoraci e Ilary Blasi?

Elisabetta Gregoraci, glissa su Ilary Blasi e Alvin ma arriva il commento per Alan Palmieri

Tuttavia mentre continua il silenzio su Ilary Blasi e Alvin, Elisabetta Gregoraci nelle scorse ore ha commentato un post di Alan Palmieri. È spuntato un segno di affetto al post di Alan Palmieri dedicato a Battiti, dal momento che il conduttore è comunque rimasto a lavorare nel programma seppur dietro le quinte. Nel dettaglio, Alan ha postata una foto tra il pubblico on il commento: “Nel cuore della musica Battiti Live” e subito dopo Elisabetta Gregoraci ha risposto con un cuore, segno di affetto nei confronti dell’ex compagno professionale e anche del programma a cui evidentemente, dopo sette anni, è rimasta affezionata. Pronta la risposta di Palmieri che le ha risposto con un altro cuore e delle stelline. Lo scambio è stato commentato con nostalgia dai follower di entrambi, ancora non abituati all’idea di non ritrovarli sul palco adesso occupato da Ilary Blasi e Alvin, protagonisti di un’edizione appena iniziata in cui non sono mancate gaffe ed errori.

