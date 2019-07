Alan Palmieri/ Il feeling con Elisabetta Gregoraci conquista i fan

Alan Palmieri ritorna al timone di Battiti Live, in onda su Italia 1 nella prima serata di oggi, mercoledì 24 luglio 2019, per la sua terza puntata. Questa volta il padrone di casa, affiancato ancora una volta dalla collega Elisabetta Gregoraci con la quale il feeling è totale, darà vita ad un tam tam di cantanti che accoglierà sul palco di Trani. In base alle prime anticipazioni rivelate da Palmieri durante la presentazione dell’appuntamento, la scaletta di oggi prevede un doppio duetto che accenderà le luci sugli artisti che interpreteranno i rispettivi brani. Sono trascorsi sei anni da quando il festival estivo della musica è approdato in piazza Quercia, una location suggestiva che vanta la presenza della cattedrale di Trani sullo sfondo e la vicinanza del porto locale. Intanto Palmieri ironizza sui social su un titolo che un sito ha dato alla seconda tappa brindisina, rivelando che alla guida ci sarebbe stato un suo parziale omonimo, Alan Sorrenti. Solo risate a commento dello scivolone, mentre i fan si sono concentrati più che altro sulla decisione del direttore artistico di lasciare per una volta a casa la cravatta. “Che succede? Te l’ha nascosta Elisabetta Gregoraci?”, dice un fan con tanto di emoji sorridenti. Altri invece si dividono su più fronti, dalla sintonia fra i due colleghi fino all’altezza del conduttore.

Alan Palmieri: nuovi successi in agenda

Alan Palmieri è pronto per registrare un nuovo successo a Battiti Live 2019, grazie alla terza tappa che vedremo in tv fra poche ore. Secondo anno di guida per il direttore artistico, apprezzato sia da Radionorba che lo ha scelto per il suo talento indiscusso come speaker radiofonico e timoniere, sia dal pubblico italiano che non vedeva l’ora di poterlo rivedere nel giro di concerti. Per ora il 2019 sembra aver portato tanta fortuna al conduttore svizzero classe 1975: lo scorso febbraio infatti ha ritirato il LifeStyle Show Awards per la categoria Personaggio Radiofonico dell’anno. Una scelta azzeccata quindi quella di Radionorba, che lo sceglie prima come speaker per poi vederlo crescere fino a diventare station manager e presentatore di Telenorba, ricorda Radio Speaker. “Il gruppo fa sempre la differenza”, ha dichiarato l’anno scorso a Norba Online in occasione della conclusione del tour itinerante. In quel caso aveva già annunciato di essere sul punto di dare il via alle preparazioni per l’edizione attuale, per una scaletta serrata ricca di tanti interventi musicali e di grande impatto. Dopo tutto è merito di Sorrenti se il pubblico ha confermato negli ultimi due anni il suo grande interesse per l’evento televisivo.

